Bốc hơi 4.400 tỷ đồng sau án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn hai game thủ Việt Nam

Bắt nguồn từ một giải đấu mang tính chất giao hữu, hai tuyển thủ PUBG hàng đầu Việt Nam là Himass và TanVuu bất ngờ vướng vào lùm xùm với nữ streamer Soopi. Sự việc nhanh chóng bị đẩy lên cao trào khi nhà phát hành Krafton vào cuộc điều tra và đưa ra bản án gây sốc: Cấm thi đấu chuyên nghiệp vĩnh viễn đối với Himass và TanVuu tại mọi giải đấu do hãng tổ chức.

Ngay lập tức, phán quyết này đã thổi bùng làn sóng phẫn nộ dữ dội trong cộng đồng mạng Việt Nam. Chỉ trong chiều tối 23/9, lượng tìm kiếm các từ khóa "Himass" và "TanVuu" tăng vọt.

Hàng loạt fanpage lớn đồng loạt lên tiếng phản đối án phạt. Nhiều KOL đình đám trong làng eSports đã tổ chức livestream bênh vực hai tuyển thủ, chính thức châm ngòi cho chiến dịch tẩy chay PUBG.

Pew Pew, Độ Mixi làm bùng nổ mạng xã hội trong đêm

Cộng đồng game thủ Việt nói riêng và cộng đồng mạng Việt Nam nói chung đều lên tiếng bảo vệ hai game thủ của đội tuyển PUBG Việt là Himass và TanVuu. Làn sóng tẩy chay nhà phát hành Krafton và game PUBG rộ lên từ chiều 23/9, khi các streamer nổi tiếng của tựa game này tuyên bố xóa trò chơi.

Tối 23/9, làn sóng tẩy chay Krafton và PUBG bùng nổ khi các streamer đình đám nhất cùng livestream, phân tích vụ việc và bảo vệ game thủ Việt. Phiên livestream của Pew Pew hút hơn 100.000 người xem trực tiếp cùng lúc. Sau đó, Độ Mixi tiếp sóng livestream, giai đoạn đỉnh điểm thu hút 300.000 người xem cùng lúc.

Phiên livestream thu hút rất đông người xem của Độ Mixi và Pew Pew.

Trong cùng thời điểm, nền tảng YouTube ghi nhận hàng chục luồng livestream khác nhau từ cộng đồng game thủ, streamer, KOL ở lĩnh vực game, có liên quan vụ việc Himass và TanVuu bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Sự cộng hưởng từ các phiên livestream tạo nên cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử eSports Việt và cả cộng đồng streamer.

Mọi chuyện bắt đầu từ bê bối giữa nữ streamer Hàn Quốc Soopi và hai game thủ Himass, TanVuu. Soopi đã kiện lên nhà phát hành PUBG về việc Himass và TanVuu cố tình gian lận, vượt quá chuẩn mực đạo đức trong thi đấu eSports. Từ giải đấu mang tính chất giao hữu, hai game thủ hàng đầu của eSports Việt Nam và thế giới bị cấm thi đấu vĩnh viễn.

Cộng đồng mạng Việt Nam bức xúc vì Himass, TanVuu bị cấm thi đấu sau tố cáo của nữ streamer Soopi. Trong khi đó, nghịch lý xảy ra ở chỗ, chính Soopi cũng có hành động "đá stream". Giới game thủ phân tích sâu xa hơn về hành động "đá stream", thực tế đã được nhà phát hành cho phép để tăng yếu tố giải trí ở giải đấu giao hữu.

Làng game Việt phẫn nộ vì Krafton là công ty ở Hàn Quốc và PUBG là tựa game của Hàn Quốc. Nữ streamer Soopi không hề hấn gì, trong khi Himass và TanVuu đối diện án phạt tệ nhất và bị chấm dứt sự nghiệp thi đấu PUBG ngay lập tức.

Krafton "bốc hơi" hơn 4.000 tỷ đồng

Krafton, tập đoàn công nghệ Hàn Quốc đứng sau sự thành công của tựa game sinh tồn đình đám PUBG: Battlegrounds đang đối mặt với sự biến động cực lớn trên thị trường chứng khoán. Trong vòng chưa đầy một tuần, giá trị vốn hóa của ông lớn này đã "bốc hơi" hơn 4.400 tỷ đồng.

Khép lại phiên giao dịch ngày 23/9, cổ phiếu của Krafton giảm mạnh, chốt ở mức 198.000 won/cổ phiếu. So với mốc 203.000 won thiết lập vào ngày 17/9, tổng giá trị vốn hóa của công ty hiện chỉ còn khoảng 9.100 tỷ won (tương đương 175.000 tỷ đồng). Sự bốc hơi nhanh chóng này được nhận định có liên quan đến vụ việc của Himass, TanVuu và nữ streamer Soopi.

Soopi, Himass và TanVuu trở thành trung tâm của vụ tranh cãi.

Thực tế, cổ phiếu hãng đã rục rịch giảm từ đầu tháng 9, trước khi drama nổ ra. Báo cáo kinh doanh quý 2/2026 của Krafton ghi nhận doanh thu đạt 1.290,2 tỷ won (tăng gần 95% so với cùng kỳ), cùng mức lợi nhuận hoạt động tăng vọt 67%.

Hệ sinh thái PUBG vẫn đang là một "cỗ máy in tiền" không ngừng nghỉ, nhưng vụ bê bối chấn động từ giải đấu mới nhất chắc chắn tạo ra hệ lụy xấu cho PUBG.

Cuộc khủng hoảng truyền thông lớn nhất lịch sử PUBG bắt nguồn từ giải đấu PUBG Asia Stars 2026 - sự kiện quy tụ 48 đại diện xuất sắc đến từ 6 khu vực lớn mạnh nhất châu Á. Ngay trong ngày thi đấu mở màn vào 17/9, nghi vấn gian lận xuất hiện khi hai đại diện Việt Nam là Himass (thuộc biên chế đội Anyone's Legend) và TanVuu (đội GAM x The Expendables) bị tố giác có hành vi "đá stream" (xem trộm luồng phát sóng trực tiếp để biết vị trí đối thủ).

Mức độ căng thẳng leo thang khi hàng loạt tuyển thủ và các streamer nổi tiếng tại Hàn Quốc lên tiếng phản đối, đặt dấu hỏi về tính minh bạch và công bằng của giải giao hữu. Sức ép dư luận lớn đến mức Krafton buộc đưa ra quyết định xấu nhất: Hủy ngày thi đấu thứ ba, khép lại giải đấu Asia Stars 2026 một cách dang dở mà không có bất kỳ bảng xếp hạng chung cuộc nào được công bố.

Sau quá trình điều tra toàn diện từ dữ liệu máy chủ, camera giám sát và băng ghi hình, Krafton chính thức tung ra quyết định xử phạt vào chiều 23/9. Theo đó, Himass và TanVuu phải nhận hình phạt nghiêm khắc nhất trong hệ sinh thái PUBG. Họ bị khóa tài khoản vĩnh viễn và bị tước quyền thi đấu trọn đời tại tất cả các giải đấu eSports do Krafton tổ chức hoặc phê duyệt trên toàn cầu, bao gồm các giải danh giá như PGC, PGS hay PNC.

Tập đoàn Hàn Quốc nhấn mạnh các tuyển thủ chuyên nghiệp luôn phải chịu sự ràng buộc bởi các tiêu chuẩn đạo đức và tính công bằng khắt khe hơn rất nhiều so với người chơi thông thường.

PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) là tựa game bắn súng sinh tồn (Battle Royale) đìnhđám do tập đoàn Krafton phát triển. Từng là một hiện tượng toàn cầu và sở hữu cộng đồng người chơi khổng lồ tại Việt Nam, nhưng PUBG đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng truyền thông tồi tệ.