Bóc gỡ thủ đoạn buôn lậu, chuyển tiền xuyên biên giới

Các vụ án cho thấy những phương thức, thủ đoạn mới trong việc lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, tài khoản ngân hàng và giao dịch xuyên biên giới để che giấu hành vi phạm tội.

Buôn lậu 80 máy chơi game đã qua sử dụng

Vụ án thứ nhất liên quan đến việc nhập khẩu 80 máy chơi game qua Cảng Tiên Sa.

Tháng 3.2026, Công ty TNHH Công nghệ AQS làm thủ tục nhập khẩu một container chứa 80 máy chơi game từ Nhật Bản về Đà Nẵng. Theo hồ sơ khai báo, số máy có xuất xứ Nhật Bản, tổng trị giá 30.200USD.

Kiểm tra thực tế container ngày 23.3, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ 80 máy đều đã qua sử dụng. Kết quả giám định xác định có 20 máy Pachinko, chất lượng còn lại khoảng 83% và 60 máy Pachislot, chất lượng từ 81-85%.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Lê Thị Thanh Thuận và Lê Văn Trường

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng xác định Lê Thị Thanh Thuận (SN 1983, trú phường Tam Kỳ) và Lê Văn Trường (SN 1990, trú phường Hương Trà) có hành vi buôn lậu.

Ngày 17.9, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Buôn lậu”. Đến ngày 21.9, Lê Thị Thanh Thuận bị bắt tạm giam; Lê Văn Trường bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra.

Chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian

Vụ án thứ hai liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ xuyên biên giới.

Ngày 8.7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra hành chính tại một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên, phường Ngũ Hành Sơn, phát hiện 2 công dân Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) có hoạt động liên quan đến việc chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian. Tiền Won được chuyển vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt đứng tên. Sau đó, số tiền tương ứng bằng Việt Nam đồng được Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú phường An Hải, TP. Đà Nẵng) nhận và giao lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng.

Các giao dịch được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản tại 2 quốc gia, kết hợp chuyển khoản với giao nhận tiền mặt. Các đối tượng còn sử dụng ứng dụng Kakaotalk để trao đổi, gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền làm căn cứ đối chiếu.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đối với Trần Thị Thiên

Cơ quan điều tra xác định riêng trong tháng 5.2026, Trần Thị Thiên nhiều lần quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil với tổng số hơn 24 triệu Won. Từ đầu năm 2026 đến nay, số tiền các đối tượng giao dịch khoảng trên 10 tỉ đồng.

Ngày 24.9, Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy dòng tiền các đối tượng đã vận chuyển qua biên giới để xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục tập trung đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, tài chính, ngân hàng và giao dịch xuyên biên giới để thực hiện hành vi phạm tội.