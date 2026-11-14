Bóc gỡ nguồn cung ma túy từ những mắt xích nhỏ lẻ tại Phú Xuyên

Lần theo dấu vết đến tận cùng nguồn cung

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Phú Xuyên trở thành một trong những xã có quy mô dân số lớn của Hà Nội. Các khu dân cư, làng nghề và tuyến giao thông kết nối với những địa phương lân cận đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý địa bàn, nhất là việc phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Thực tế đấu tranh thời gian qua, nhiều vụ việc được phát hiện tại Phú Xuyên có sự tham gia của các đối tượng cư trú ngoài địa phương. Đáng chú ý, trước những biến tướng ngày càng tinh vi của loại tội phạm này, lực lượng Công an xã Phú Xuyên đã chọn một hướng đi quyết liệt: Không đánh lướt, không dừng lại ở những vụ bắt giữ nhỏ lẻ, mà kiên quyết bóc gỡ tận gốc nguồn cung từ chính những "mắt xích" tưởng chừng như nhỏ nhất.

Điển hình như vụ việc diễn ra sáng 9/10 tại thôn Khôn Thôn. Tổ công tác Công an xã phát hiện Nguyễn Cao Cường (sinh năm 1977) tàng trữ trái phép 0,436 gam heroin. Từ lời khai của Cường về nguồn gốc số ma túy, lực lượng Công an tiếp tục xác minh người đã bán heroin cho đối tượng.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Hoàng Thị Nhung (sinh năm 1957, trú cùng thôn) đã phải tới cơ quan Công an đầu thú. Khám xét khẩn cấp nơi ở của người phụ nữ này, lực lượng chức năng thu giữ thêm 4,368 gam heroin – nâng tổng số tang vật lên 4,804 gam.

Lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý các đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn

Trước đó, sáng 9/8, cũng tại địa bàn thôn Khôn Thôn, từ việc bắt giữ Vũ Văn Tài (sinh năm 1983) mang theo 0,565 gam heroin, Công an xã đã truy xét đến cùng kẻ cung cấp, khiến đối tượng bán lẻ phải ra đầu thú và thu giữ thêm 6,976 gam heroin. Hai vụ việc xảy ra cách nhau hai tháng tại Khôn Thôn đều được mở rộng từ các trường hợp bị bắt quả tang. Trong cả hai vụ, việc xác minh nguồn gốc ma túy đã giúp lực lượng Công an làm rõ thêm người bán và thu giữ lượng heroin lớn hơn nhiều so với số tang vật ban đầu.

“Đối với tội phạm ma túy, nếu chỉ xử lý đối tượng bị bắt quả tang mà không tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc, phương thức, thủ đoạn và những người liên quan thì chưa giải quyết được bản chất vụ việc, nguy cơ tái diễn vẫn còn”, Thiếu tá Trịnh Minh Tùng, Trưởng Công an xã Phú Xuyên, nhấn mạnh.

Theo Thiếu tá Trịnh Minh Tùng, với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, đồng chí luôn yêu cầu cán bộ, chiến sĩ chủ động làm rõ từng tình tiết, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ để mở rộng đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định.

Thiếu tá Trịnh Minh Tùng, Trưởng Công an xã Phú Xuyên (Hà Nội).

“Quan điểm của chúng tôi là không chỉ xử lý từng vụ việc mà còn phải chủ động phát hiện, ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa, không để các đối tượng lợi dụng địa bàn hoạt động, hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy”, Thiếu tá Trịnh Minh Tùng cho biết thêm.

Bám địa bàn, mở rộng đấu tranh qua từng vụ án

Xã Phú Xuyên có diện tích rộng hơn 60 km², dân số trên 100.000 người, hiện nay sau sáp nhập còn 32 thôn, tiểu khu. Địa bàn rộng, lại có tuyến Quốc lộ 1A huyết mạch chạy qua cùng nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất và hoạt động giao thương phức tạp. Đây là thách thức không nhỏ đối với công tác phòng ngừa, đòi hỏi sự chủ động tác chiến của lực lượng Công an cơ sở.

Thực tế cho thấy, tội phạm ma túy trên địa bàn không bó hẹp trong địa giới một xã hay một thôn. Nhiều vụ việc có sự nhúng tay của các đối tượng từ địa phương khác tới.

Rạng sáng 27/3, qua rà soát địa bàn thôn An Lãng, Công an xã Phú Xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng bắt khẩn cấp ba đối tượng quê Nghệ An tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Từ mắt xích này, lực lượng Công an mở rộng truy xét, làm rõ thêm các đối tượng liên quan tại Phú Xuyên và vùng giáp ranh, bắt giữ tổng cộng 7 người, thu giữ 1,296 gam methamphetamine, 0,210 gam ketamine cùng phương tiện và dụng cụ sử dụng.

Tương tự, các vụ việc bị phát hiện tại bãi đỗ xe liên thôn Nguyên Hanh - Quang Trung ngày 21/9 hay vụ kiểm tra ô tô trên tuyến giao thông phối hợp với Đội 8 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) ngày 30/9 tiếp tục khẳng định sự nhạy bén trong kiểm soát các tuyến, các điểm tiềm ẩn nguy cơ.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Trần Văn Cảnh, Phó trưởng Công an xã Phú Xuyên cho biết:Địa bàn rộng thì càng phải nắm chắc từng khu vực, từng nhóm đối tượng có nguy cơ vi phạm. Chúng tôi chú trọng phối hợp chặt chẽ với chính quyền thôn và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để khép kín địa bàn, tuyệt đối không để tội phạm lợi dụng các khoảng trống vùng giáp ranh để hoạt động.

Trung tá Trần Văn Cảnh, Phó trưởng Công an xã Phú Xuyên trao đổi về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn.

Giữ bình yên cho từng xóm làng

Hiệu quả của chiến lược đấu tranh toàn diện ấy được minh chứng bằng những con số cụ thể. Tính từ đầu năm đến ngày 26/10/2026, Công an xã Phú Xuyên đã bắt giữ, xử lý hình sự 25 vụ phạm tội về ma túy với 58 đối tượng. Đáng chú ý, lực lượng Công an xã đã triệt phá 02 điểm tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy phức tạp trên địa bàn. Riêng trong tuần cao điểm từ ngày 8 đến 14/10, đơn vị đã phát hiện 5 vụ liên quan đến các hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 vụ án với 7 bị can.

Song song với đấu tranh triệt xóa, công tác quản lý địa bàn và phòng ngừa xã hội cũng được triển khai đồng bộ. Ngày 12/10, qua phối hợp kiểm tra một trường hợp thuộc diện quản lý sau cai tại thôn Cổ Châu, lực lượng Công an kịp thời phát hiện người này tái sử dụng ma túy và lập hồ sơ xử lý theo quy định. Việc quản lý đối tượng sau cai được kết hợp chặt chẽ với tuyên truyền pháp luật tại trường học, đoàn thể, hướng dẫn người dân nhận diện nguy cơ và chủ động tố giác tội phạm.

Những vụ án ma túy liên tiếp được khám phá là kết quả của tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng. Việc chủ động bám cơ sở, siết chặt các địa bàn giáp ranh và triệt xóa nguồn cung tận gốc chính là chiếc chìa khóa vững chắc nhất để Công an xã Phú Xuyên giữ gìn sự bình yên lâu dài cho từng khu dân cư.