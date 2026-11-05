Bóc gỡ hàng loạt đường dây ma túy xuyên quốc gia

Phạm Tuấn Cường cùng tang vật 25kg ma túy tại cơ quan Công an.

Bóc gỡ đường dây ma túy từ Campuchia

Ngày 5/11, theo Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia qua tỉnh Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 136 người, làm rõ 11 mắt xích mua bán ma túy với 5 nhóm hành vi vi phạm pháp luật. Tang vật thu giữ hơn 39kg ma túy các loại, 1 khẩu súng, 10 viên đạn cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cuối tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia qua tỉnh Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ. Nguyễn Công Sơn (SN 1998, trú tại tỉnh Hưng Yên) được xác định là một trong những đầu mối tiếp nhận ma túy từ Campuchia.

Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Công Sơn bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Công an xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1990) và Nguyễn Việt Dũng (SN 1995), cùng trú tại phường Hồng Hà (TP Hà Nội), là những đầu mối tiêu thụ lớn, đồng thời thiết lập mạng lưới bán lẻ ma túy trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 17/9 đến 30/10/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an các phường Hồng Hà, Bạch Mai và đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai các biện pháp đấu tranh, bắt giữ những người liên quan.

Trong đó, Nguyễn Công Sơn bị bắt cùng 27,8kg ma túy tổng hợp các loại. Cơ quan Công an còn làm rõ Nguyễn Thị Bích Thùy (SN 2006, là em gái Sơn) có hành vi giúp sức rửa tiền bằng cách sử dụng tiền có nguồn gốc từ mua bán ma túy để mua bán vàng, nhà đất, nhằm chuyển hóa lợi nhuận bất hợp pháp thành tài sản khác.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an bắt giữ nhóm mua bán ma túy do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, thường gọi Tùng “Kết”) cầm đầu. Nhóm này hoạt động phức tạp tại phường Hà Đông và các khu vực lân cận.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ, xử lý 136 người. Trong đó, 97 người bị khởi tố về 5 tội danh: Tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249); mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251); tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 255); sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 256a) và rửa tiền (Điều 324) theo Bộ luật Hình sự. 39 người được đưa đi cai nghiện ma túy.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào

Cũng ngay đầu tháng 11/2026, Bộ Công an cho biết, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh, thu giữ hơn 55kg ma túy tổng hợp.

Cụ thể, ngày 17/9/2026, từ nguồn tin về một nhóm người nghi vấn vận chuyển lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, xác định địa điểm giao nhận ma túy tại phường Xuân Phương.

Ngày 19/9/2026, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Trị, lực lượng Hải quan, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và Công an phường Xuân Phương tổ chức đấu tranh.

Tại phường Xuân Phương, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Tuấn Cường (SN 1993, trú tại tỉnh Vĩnh Long) khi đang nhận kiện hàng chứa khoảng 25kg ma túy tổng hợp dạng Methamphetamine.

Tiếp tục truy xét, trong ngày 19/9, tổ công tác tại Lào bắt giữ Phan Văn Triệu (SN 2001) và Nguyễn Thanh Tuấn Duy (SN 1992), cùng quê tỉnh Vĩnh Long, tại khách sạn Saysombom. Khám xét nơi ở của hai người, lực lượng chức năng thu giữ thêm khoảng 30kg ma túy dạng đá.

Lực lượng Công an dẫn độ 2 đối tượng Triệu và Duy về Việt Nam.

Ngày 15/10/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý quốc tế, tổ công tác áp giải, dẫn độ Triệu và Duy từ Lào về Việt Nam phục vụ điều tra.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.

Tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác 10 tháng đầu năm 2026 của Công an TP Hà Nội, ngày 3/11, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đơn vị cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được giao. Trong 10 tháng, Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm và gần 3.000 sự kiện chính trị, đối ngoại, trong đó có nhiều sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế quan trọng. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm được triển khai chủ động, toàn diện. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 24,1% so với cùng kỳ năm 2025. Nhiều vụ án lớn được điều tra, khám phá; các loại tội phạm có tổ chức, công nghệ cao, kinh tế, ma túy và môi trường tiếp tục được tập trung đấu tranh.