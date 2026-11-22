Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Hà (SN 1974, trú tại thôn Tân Xuyên, xã Khe Sanh) và Phan Văn Khánh (SN 1992, trú tại thôn Ván Ri, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Đối tượng Lê Thị Hà tại cơ quan Công an.

Trước đó, tại khu vực thôn Tân Linh, xã Khe Sanh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 74H-010.34 do Phan Văn Khánh điều khiển, theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa do Lê Thị Hà thuê.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có 87 bình kim loại chứa hơn 2 tấn khí N2O, trị giá ước tính trên 700 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, Khánh và Hà không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa này.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hà và Khánh bước đầu khai nhận được thuê vận chuyển số bình khí trên từ Lào vào Việt Nam qua khu vực cửa khẩu phụ Cóc, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị để hưởng tiền công.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu. (Nguồn:VTV)