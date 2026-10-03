Bóc gỡ đường dây tổ chức nhập cảnh 'chui' vào Việt Nam

Ngày 3/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành khởi tố vụ án về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh Việt Nam trái phép”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 26/9, tại Km 589+400, tuyến cao tốc thuộc địa bàn xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị), lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng và Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã dừng, kiểm tra xe ô tô 7 chỗ, biển kiểm soát 43H-145.39.

Nhóm đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Lê Phúc (SN 1993) và Trương Quang Hào (SN 1991, cùng trú tại TP Đà Nẵng) đang có hành vi tổ chức cho 4 công dân Trung Quốc xuất cảnh, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, gồm: Su Binghui (SN 1988); Zheng Desheng (SN 1995); Zhang Yue (SN 1997) và Chen Mengjun (SN 1998).

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm đối tượng Lê Thị Phương Tâm (SN 1982, trú tại xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh) về hành vi vận chuyển 4 công dân Trung Quốc từ TP. Hồ Chí Minh ra TP. Đà Nẵng để giao cho Lê Phúc và Trương Quang Hào.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.