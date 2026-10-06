Bóc gỡ đường dây mua bán người núp bóng xuất cảnh trái phép

Trước đó, các trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện một nữ nạn nhân có dấu hiệu bị các đối tượng tổ chức vượt biên sang Trung Quốc gả chồng từ cuối năm 2023. Ban chuyên án lập tức được thành lập, phối hợp cùng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để truy xét.

Đến ngày 27 và 28/9, lực lượng đánh án đã lần lượt bắt giữ Sùng Văn Quang và Ly Thền Hồ khi hai đối tượng đang lẩn trốn dưới các vỏ bọc khác nhau tại Hải Phòng và Lào Cai.

Qua đấu tranh, cả hai khai nhận đã móc nối qua Wechat, trực tiếp ép nữ nạn nhân vượt rào sang Trung Quốc vào cuối năm 2023 để gả chồng nhằm thu về gần 400 triệu đồng. Đến năm 2026, nạn nhân bị lực lượng chức năng Trung Quốc trục xuất về nước do cư trú trái phép.

Lực lượng chức năng nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức nguy hiểm, sử dụng công nghệ và tài khoản ẩn danh để xóa dấu vết. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.