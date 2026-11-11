Bóc gỡ đường dây ma túy xuyên biên giới

Những mắt xích sau tài khoản mạng xã hội

Cuối tháng 9/2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phát hiện thông tin về đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia qua Hưng Yên, về Hà Nội tiêu thụ. Từ manh mối ban đầu, các trinh sát từng bước xác minh những đầu mối tiếp nhận, phân phối và mạng lưới bán lẻ trong thành phố.

Một trong những mắt xích được xác định là Nguyễn Công Sơn, sinh năm 1998, trú tại Hưng Yên. Sơn tiếp nhận ma túy từ Campuchia, sau đó cung cấp cho các đối tượng trung gian tại Hưng Yên để đưa vào Hà Nội. Nguồn hàng qua địa bàn giáp ranh rồi tiếp tục được chuyển tới các nhóm tiêu thụ, hình thành đường dây nhiều tầng.

Ma túy được giấu trong hành lý, ngụy trang thành hàng ký gửi rồi đưa về những điểm cất giữ tại Hưng Yên, Hà Nội. Việc giao nhận được hướng dẫn qua điện thoại, có trường hợp thay đổi địa điểm nhiều lần trong ngày. Đường dây còn đặt quy ước người vận chuyển phải hủy ma túy nếu không liên lạc được với đầu mối.

Các đối tượng liên quan đến vụ án tại cơ quan công an

Phương thức giao dịch ấy gây khó khăn cho việc xác định người đứng sau mỗi chuyến hàng. Người nhận làm theo chỉ dẫn, trong khi thông tin về người giao và đầu cung cấp có thể chỉ nằm sau một tài khoản mạng xã hội. Để xác định vai trò từng đối tượng, lực lượng điều tra phải tiếp tục đối chiếu lời khai, xác minh các mối liên hệ và củng cố chứng cứ.

Mở rộng xác minh, lực lượng Công an xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1990) và Nguyễn Việt Dũng (sinh năm 1995, cùng trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) là những đầu mối tiêu thụ lớn. Ngọc Anh và Dũng có quan hệ tình cảm, cùng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời thiết lập mạng lưới bán lẻ trên địa bàn.

Từ khâu tiếp nhận nguồn hàng đến các nhóm phân phối, đường dây trải qua nhiều người, nhiều địa bàn. Mỗi mắt xích bị phát hiện đều cần được làm rõ trong mối liên hệ với những người cung cấp và nhận hàng. Công việc truy xét, vì thế, phải tiếp tục mở rộng, xác định các nhánh hoạt động còn lại.

Một thành viên ban chuyên án cho biết những người tham gia chỉ sử dụng tài khoản mạng xã hội để liên lạc; nhiều mắt xích có quan hệ gia đình hoặc bạn bè gần gũi, nơi ở và hoạt động khép kín, gây trở ngại cho việc phát hiện, xác minh và tổ chức bắt giữ. Những mối quan hệ thân thuộc được các đối tượng lợi dụng để che giấu hoạt động.

Để bám sát việc giao nhận, trinh sát Đội 3 phải theo dõi tại khu vực đồng ruộng. Quá trình bắt giữ còn tiềm ẩn nguy hiểm khi một số đối tượng trang bị vũ khí quân dụng. Bên cạnh việc thu thập chứng cứ, yêu cầu bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia và người dân cũng đặt ra trong từng phương án công tác.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án, huy động các phòng nghiệp vụ cùng Công an phường Hồng Hà, Công an phường Bạch Mai tham gia đấu tranh.

Từ ngày 17/9 đến 30/10/2026, các tổ công tác triển khai bắt giữ các nhóm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Ngay sau các đợt bắt giữ, ban chuyên án tập trung đấu tranh, khai thác thông tin, tiếp tục truy xét những người cung cấp và các nhánh tiêu thụ liên quan.

Quá trình bắt giữ và mở rộng điều tra được tiến hành gắn với nhau. Thông tin thu được từ một đối tượng cần được kiểm tra bằng tài liệu, chứng cứ và kết quả xác minh khác. Với mạng lưới nhiều tầng, việc làm rõ một cuộc giao nhận có thể mở ra những đầu mối mới, nhưng cũng đòi hỏi tiếp tục xác định hành vi của từng người.

Sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng chức năng làm rõ hai đầu mối cấp ma túy từ Hưng Yên vào Hà Nội, đồng thời tổ chức bắt giữ Nguyễn Công Sơn. Quá trình bắt giữ Sơn, Cơ quan công an thu giữ 27,8 kg ma túy tổng hợp các loại. Đây là mắt xích quan trọng trong hướng điều tra nguồn hàng từ Campuchia.

Đối tượng Nguyễn Công Sơn cùng tang vật

Từ Ngọc Anh và Dũng, ban chuyên án tiếp tục truy xét những đầu mối tiêu thụ khác. Trong số những người bị bắt có Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1983, thường gọi Tùng “Kết”, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội. Tùng được xác định cầm đầu một nhóm mua bán trái phép chất ma túy tại Hà Đông và các khu vực lân cận.

Tùng đã có 3 tiền án, không có chỗ ở cố định mà thường ở nhà nghỉ, khách sạn. Việc thay đổi nơi lưu trú gây khó khăn cho lực lượng Công an khi xác minh vị trí và tổ chức bắt giữ. Nhóm của Tùng là một trong những nhóm bán ma túy được phát hiện khi mở rộng vụ án.

Trong số những người liên quan còn có Nguyễn Văn Hưởng, bố của một đối tượng cầm đầu đường dây. Hưởng đã có 2 tiền án. Chi tiết này cho thấy quan hệ gia đình xuất hiện ở nhiều nhánh của mạng lưới, bên cạnh những người có quan hệ tình cảm hoặc bạn bè thân thiết.

Trung tá Nguyễn Đức Mạnh, Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội, cho biết các đối tượng móc nối với nhau, tạo thành đường dây khép kín. Việc lợi dụng những mối quan hệ gần gũi để giữ bí mật cũng là một khó khăn trong quá trình đấu tranh.

Từ đầu cung cấp tại Hưng Yên đến các nhóm bán ma túy ở Hồng Hà, Hà Đông, lực lượng Công an lần lượt làm rõ và bắt giữ những người liên quan. Cùng với việc truy tìm nguồn ma túy, một hướng điều tra khác được mở ra: số tiền thu được đã đi đâu, được dùng vào việc gì?

Phía sau những giao dịch vàng, nhà đất

Từ Nguyễn Công Sơn, cơ quan điều tra làm rõ vai trò của Nguyễn Thị Bích Thùy, sinh năm 2006, em gái Sơn. Nếu Sơn là mắt xích tiếp nhận nguồn ma túy thì hành vi của Thùy liên quan đến việc sử dụng khoản tiền có được sau hoạt động mua bán.

Cơ quan công an xác định Thùy có hành vi giúp sức rửa tiền thông qua việc sử dụng tiền có nguồn gốc từ mua bán ma túy để mua bán vàng, nhà đất, nhằm chuyển hóa lợi nhuận bất hợp pháp thành tài sản khác.

Từ đây, phạm vi điều tra mở sang các giao dịch tài sản. Bên cạnh những người tiếp nhận, vận chuyển và phân phối ma túy, lực lượng Công an làm rõ thêm người tham gia sử dụng nguồn tiền của đường dây. Đây là một khâu có ý nghĩa khi xem xét hoạt động sau những cuộc giao nhận hàng.

Đường đi của ma túy và đường đi của tiền liên quan trực tiếp với nhau, nhưng cần được xác minh bằng những chứng cứ cụ thể. Với nguồn hàng, phải xác định người cung cấp, giao nhận và tiêu thụ. Với khoản lợi thu được, cần làm rõ tiền do ai quản lý, được chuyển cho ai và sử dụng trong những giao dịch nào.

Ảnh các đối tượng và sơ đồ liên quan đến đường dây ma tuý từ Campuchia về Việt Nam

Một người thực hiện giao dịch tài sản có vai trò ra sao còn phụ thuộc vào nguồn tiền, nhận thức và hành vi của người đó. Bởi vậy, việc làm rõ từng lần chuyển tiền, mục đích sử dụng và người hưởng lợi là cơ sở để xác định trách nhiệm, tránh đánh đồng những người có mối liên hệ với nhau.

Trong trường hợp Sơn và Thùy, quan hệ anh em là một tình tiết của vụ án. Nội dung được Cơ quan công an công bố về Thùy tập trung vào hành vi sử dụng tiền có nguồn gốc từ mua bán ma túy để giao dịch vàng, nhà đất. Việc xử lý phải gắn với hành vi đó và các chứng cứ thu thập được.

Trong những thông tin về chuyên án được công bố ngày 4/11/2026, giá trị các giao dịch vàng, nhà đất do Thùy thực hiện chưa được nêu cụ thể. Chưa có chi tiết về số tiền sử dụng, các tài sản liên quan và người đứng tên. Kết quả kê biên, phong tỏa hay thu hồi tài sản cũng chưa được thông tin.

Vì vậy, chưa thể xác định số tiền liên quan đến những giao dịch này lớn đến đâu, đã được chuyển thành những tài sản gì hoặc có thể thu hồi được bao nhiêu. Đây là những nội dung cần có thêm kết quả xác minh và thông tin từ cơ quan có thẩm quyền.

Tuy vậy, việc phát hiện hành vi của Thùy đã cho thấy một phần cách sử dụng tiền sau khi ma túy được đưa vào tiêu thụ. Khoản lợi bất hợp pháp tiếp tục đi vào những cuộc mua bán tài sản, khiến việc truy xét phải theo sát cả nguồn tiền lẫn các giao dịch phát sinh sau đó.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng sau khi bị bắt giữ

Nhìn từ quá trình bóc gỡ đường dây, mỗi hướng xác minh góp phần làm rõ một khâu hoạt động. Việc bắt giữ các đầu mối cung cấp giúp chặn nguồn hàng; truy xét các nhóm bán lẻ giúp làm rõ mạng lưới tiêu thụ; còn xác minh dòng tiền phục vụ việc nhận diện hành vi và tài sản liên quan.

Tính đến thời điểm công bố kết quả chuyên án, ngày 4/11/2026, cơ quan điều tra đã bắt giữ, xử lý 136 người trong đường dây. Trong đó, 97 người bị khởi tố, xử lý hình sự; 39 người được đưa đi cai nghiện ma túy.

Các tội danh được nêu gồm tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy và rửa tiền. Toàn chuyên án làm rõ 11 đầu mối mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 39 kg ma túy các loại, một khẩu súng, 10 viên đạn cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Những kết quả này phản ánh phạm vi chuyên án trải qua nhiều khâu, từ tiếp nhận nguồn hàng, phân phối đến sử dụng ma túy và xử lý khoản tiền thu được. Đằng sau các tài khoản liên lạc là những con người, quan hệ và hành vi cụ thể được lực lượng điều tra từng bước làm rõ.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định. Từ nguồn ma túy ở Campuchia đến những nhánh tiêu thụ tại Hà Nội, từ các cuộc giao nhận đến giao dịch vàng, nhà đất, từng lớp liên kết dần được bóc gỡ. Cùng với việc chặn nguồn hàng, hướng truy xét dòng tiền góp phần xác định đầy đủ hơn trách nhiệm của những người tham gia.