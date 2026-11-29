Đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ ở phường Nha Trang, nhóm đối tượng bất ngờ bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa đột kích, bắt giữ. Từ vụ việc này, cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, lần ra các mắt xích trong đường dây tội phạm nguy hiểm này.

Lần theo từng mắt xích

Sáng 18-11, tại phòng 304, căn hộ cho thuê H.P. trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, 5 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy thì bất ngờ bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an các phường trên địa bàn Nha Trang ập vào kiểm tra. Các đối tượng bị khống chế tại chỗ, không kịp tẩu tán tang vật. Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ nhiều gói ni lông chứa ma túy đá cùng các dụng cụ sử dụng ma túy.

Nhóm đối tượng đang sử dụng ma tuý thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Tập trung làm rõ nguồn ma túy mà các đối tượng sử dụng, lực lượng Công an xác định Trần Quốc Nhật (sinh năm 1991, thường trú tại phường Nha Trang, hiện ở tại căn hộ cho thuê Đ.C. đường Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang) là người bán ma túy cho nhóm này để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, Trần Quốc Nhật khai nhận còn cất giấu ma túy tại nơi ở để bán cho người khác. Khám xét phòng 201, căn hộ Đ.C., lực lượng Công an tiếp tục thu giữ nhiều gói ma túy cùng dụng cụ dùng để phân lẻ. Nhật khai nguồn ma túy được mua từ một đối tượng tên L.T.T.H., đang lưu trú tại khách sạn trên đường Hồng Bàng, phường Nha Trang.

Từ lời khai này, lực lượng Công an tiếp tục truy xét, khám xét nơi ở của L.T.T.H. và thu giữ nhiều gói ni lông chứa tinh thể, chất bột màu trắng; 99 viên nén màu xanh, 90 viên nén màu cam; 7 gói ni lông chứa tinh thể ma túy, cùng cân điện tử và nhiều đồ vật phục vụ việc phân lẻ ma túy.

Tang vật vụ án.

Qua điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng lợi dụng hình thức lưu trú tại khách sạn, căn hộ cho thuê ở khu vực Nha Trang để làm địa điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Việc thường xuyên thay đổi địa điểm nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác nắm tình hình, lực lượng Công an đã lần lượt phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ từng mắt xích.

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, kết quả đấu tranh, khám phá các vụ án, chuyên án về ma túy có sự chỉ đạo sát sao của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Mậu An - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung phát hiện, xử lý các đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, không để hình thành các điểm nóng về ma túy trên địa bàn.

Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Đặc biệt, sau khi phát hiện nhóm đối tượng sử dụng ma túy tại căn hộ cho thuê, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, truy xét nguồn cung ma túy và làm rõ vai trò của từng đối tượng liên quan, quyết tâm bóc gỡ toàn bộ đường dây, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cung cấp ma túy cho thấy sự chủ động của lực lượng Công an trong đấu tranh với loại tội phạm này. Qua đó, góp phần ngăn chặn ma túy len lỏi vào các cơ sở lưu trú, khu dân cư, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngày 29-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 bị can về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, gồm: Nguyễn Duy Tân (sinh năm 1995, thường trú tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Chí Thanh (sinh năm 1988, thường trú tại xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh); Trần Anh Thọ (sinh năm 1988, thường trú tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Phúc Sơn (sinh năm 1992, thường trú tại xã Núi Tô, tỉnh An Giang, hiện ở phường Nam Nha Trang); Trương Minh Sơn (sinh năm 1992, thường trú tại phường Long Khánh, TP. Đồng Nai, hiện ở phường Nha Trang); Trần Quốc Nhật và L.T.T.H.