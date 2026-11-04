Bóc gỡ đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng qua ứng dụng LB-Pro

Các đối tượng liên quan vụ án. Ảnh: CACC

Cùng với đó, cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng gồm: Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú Quảng Trị) về tội “Rửa tiền”; riêng Trần Thị Lan Nhi bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Từ thông tin ban đầu, Phòng An ninh mạng (Công an thành phố) phát hiện Phan Tuấn Anh có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền dưới hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán thông qua ứng dụng LB-Pro. Đường dây này có sự câu kết giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài.

Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nhà đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Riêng các bị hại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.

Cơ quan công an xác định, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp gỡ đối tượng người nước ngoài và bàn bạc, thống nhất phương thức tổ chức hoạt động lừa đảo thông qua việc thành lập các công ty không có hoạt động kinh doanh thực chất, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro.

Các đối tượng sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử để tạo dựng vỏ bọc hợp pháp, xây dựng lòng tin, từng bước dụ dỗ người dân tham gia đầu tư và chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng không giữ lại trong các tài khoản ban đầu mà nhanh chóng luân chuyển, chuyển đổi từ tiền Việt Nam đồng sang tiền điện tử USDT. Sau đó chuyển ra các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền và gây khó khăn cho công tác truy vết.

Để thực hiện kế hoạch, Phan Tuấn Anh câu kết với một số đối tượng trong nước gồm Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Trần Quốc Anh... tham gia thành lập, quản lý các công ty “ma”, mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển tiền của các bị hại.

Trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 25/8/2023, Phan Tuấn Anh cùng các đối tượng đã trực tiếp sử dụng các tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng cho các đối tượng khác mua tiền điện tử USDT và chuyển cho đối tượng người nước ngoài.

Trước diễn biến trên, lực lượng công an triển khai 7 tổ công tác đồng loạt tiến hành các hoạt động đấu tranh, xác minh đối với các đối tượng liên quan trên địa bàn Đà Nẵng và Huế.

Qua quá trình đấu tranh, các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân, đồng thời giao nộp các đồ vật, tài liệu có liên quan. Lời khai và dữ liệu điện tử được trích xuất cơ bản phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra.

Tang vật thu giữ gồm: 1 xe ô tô, 1 máy tính xách tay và 5 điện thoại di động.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.