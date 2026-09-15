Bóc gỡ đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng trên không gian mạng

Một số người bị bắt giữ trong chuyên án.

Trước đó, tháng 2/2026, Công an TP Quảng Ninh tiếp nhận trình báo của 8 công dân về việc bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng.

Qua xác minh, Công an TP Quảng Ninh nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng.

Đơn vị đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Công an thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các bị can đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.

Theo kết quả điều tra, các bị can mua dữ liệu cá nhân của công dân trên các hội nhóm Telegram, sau đó phân loại, lựa chọn nạn nhân và xây dựng kịch bản tiếp cận, lừa đảo.

Để tránh bị phát hiện, truy vết, các nhóm thường thuê căn hộ, homestay, nhà cho thuê tại khu đô thị, khu du lịch làm nơi hoạt động. Các thành viên thường xuyên thay đổi địa điểm, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành.

Công an TP Quảng Ninh nhận định, nhiều nạn nhân trong vụ án từng được tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nhưng vẫn mất cảnh giác, chưa nhận diện đầy đủ phương thức hoạt động của tội phạm.

Từ 8 đơn trình báo ban đầu, lực lượng Công an đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao từng bước truy xét, bóc tách, làm rõ đường dây có quy mô đặc biệt lớn.

Một số người bị bắt giữ trong chuyên án.

Kết quả điều tra không chỉ góp phần ngăn chặn hoạt động lừa đảo tiếp diễn mà còn giúp cảnh báo người dân nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, chủ động nhận diện các dấu hiệu bất thường và kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo người dân không công khai, cung cấp hoặc để lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng trên không gian mạng. Người dân cần chủ động theo dõi các thông tin tuyên truyền, cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo từ cơ quan Công an và cơ quan chức năng để nâng cao cảnh giác.

Công an cũng đề nghị người dân kịp thời tố giác khi phát hiện dấu hiệu bất thường tại các căn hộ, homestay, nhà cho thuê, khu đô thị, khu du lịch, nhất là những nhóm người thuê lưu trú trong thời gian ngắn, thường xuyên thay đổi địa điểm hoặc sử dụng nhiều thiết bị điện tử có biểu hiện bất thường.