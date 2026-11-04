Bóc gỡ đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (SN 1977, trú tại TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú Quảng Trị) và khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Lan Nhi về tội danh “Rửa tiền”.

Trước đó, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng phát hiện Phan Tuấn Anh có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền dưới hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán thông qua ứng dụng LB-Pro. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp với sự tham gia của nhiều đối tượng, hoạt động trên nhiều địa bàn và có yếu tố nước ngoài, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố, xin chủ trương phối hợp với Cơ quan ANĐT xây dựng kế hoạch đấu tranh...

Đối tượng Phan Tuấn Anh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp gỡ đối tượng người nước ngoài và bàn bạc, thống nhất phương thức tổ chức hoạt động lừa đảo thông qua việc thành lập các công ty “ma”, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro.

Các đối tượng sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử để tạo dựng vỏ bọc hợp pháp, xây dựng lòng tin, từng bước dụ dỗ người dân tham gia đầu tư và chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định với cam kết lợi nhuận cao.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng nhanh chóng tổ chức luân chuyển, chuyển đổi từ tiền Việt Nam đồng sang tiền điện tử USDT, sau đó chuyển ra các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền và gây khó khăn cho công tác truy vết.

Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố một số đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo.

Cụ thể, Phan Tuấn Anh đã câu kết với một số đối tượng trong nước gồm Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Trần Quốc Anh... tham gia thành lập, quản lý các công ty “ma”, mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển tiền của các bị hại.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của hàng trăm nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Riêng các bị hại trên địa bàn TP Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 25/8/2023, Phan Tuấn Anh cùng các đối tượng đã trực tiếp sử dụng các tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng cho các đối tượng khác mua tiền điện tử USDT và chuyển cho đối tượng người nước ngoài.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.