Ngày 19/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết, đã điều tra làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can và bắt tạm giam các đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thông qua hệ thống OK9 - Lương Sơn TV.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một số website phát sóng bóng đá trực tuyến trái phép có lượng người xem tăng đột biến, tương tác rất lớn. Đáng chú ý, trong các trận đấu, bình luận viên liên tục quảng bá, hướng dẫn người xem đăng ký tài khoản, tham gia cá cược tại nhà cái OK9; đồng thời công khai trao đổi về các hình thức cá cược, cách thức ăn chia trong hoạt động cá độ bóng đá.

Để kích thích người xem tham gia cá cược, các bình luận viên thường xuyên sử dụng những lời lẽ thô tục, phát ngôn gây tranh cãi nhằm tạo sự hưng phấn, tăng tính tương tác. Người xem có nhu cầu tham gia cá cược sẽ được hướng dẫn đăng ký tài khoản và trở thành thành viên trong các nhóm liên quan.

Quá trình xác minh, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị xác định kênh Lương Sơn TV có mối liên hệ trực tiếp với hệ thống đánh bạc trực tuyến OK9, thuộc mạng lưới OKVIP do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, đặt máy chủ ở nước ngoài. Để vận hành đường dây, các đối tượng sử dụng thiết bị chuyên dụng thu tín hiệu các trận bóng đá từ những đơn vị sở hữu bản quyền, sau đó phát lại trái phép trên kênh Lương Sơn TV.

Các đối tượng trong hệ thống OK9 - Lương Sơn TV bị bắt giữ

Đường dây được tổ chức thành nhiều bộ phận với sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể, gồm quản lý, tổ trưởng, bình luận viên, nhân viên chăm sóc khách hàng và các đối tượng được gọi là "săn sóc viên". Những người này đóng vai trò "mồi", "cò”, tiếp cận, lôi kéo và hướng dẫn người chơi tham gia cá cược.

Các thành viên trong đường dây chủ yếu liên lạc với nhau bằng biệt danh, sử dụng mạng riêng ảo (VPN), phần mềm bảo mật và các nhóm kín trên mạng xã hội nhằm che giấu hoạt động. Hệ thống còn được cài đặt chương trình tự động xóa dữ liệu khi phát hiện nguy cơ bị lực lượng chức năng truy tìm.

Sau khi báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị về kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng xác minh, làm rõ quy mô và vai trò của từng đối tượng. Qua đó, cơ quan điều tra xác định đường dây Lương Sơn TV có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động tại nhiều địa phương.

Trong đó, Tô Đức Thiên (SN 1997, trú TP. Quảng Ninh), biệt danh OBANK, được xác định là đối tượng quản lý, trực tiếp điều hành hệ thống. Thiên được các đối tượng người nước ngoài giao giữ vai trò quản lý cấp cao, phụ trách điều hành hoạt động tổ chức cá độ bóng đá trên kênh Lương Sơn TV tại Việt Nam.

Nguyễn Lê Mạnh được xác định là tổ trưởng; Nguyễn Duy Minh và Nguyễn Nhật Minh là các bình luận viên, nhân viên chăm sóc khách hàng. Ngoài ra, còn hàng chục đối tượng khác có liên quan đến hoạt động của đường dây.

Khám xét, thu thập tài liệu phục vụ điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu, phương tiện và tài khoản ngân hàng liên quan. Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị xác định hệ thống OK9 - Lương Sơn TV có hàng chục nghìn tài khoản người chơi, tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và tiếp sóng trái phép ước tính hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý 16 bị can theo quy định pháp luật, đồng thời làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng khác có liên quan.