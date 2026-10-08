Bóc gỡ băng nhóm đòi nợ thuê 'núp bóng' doanh nghiệp

Lần theo dấu vết tội phạm

Sau thời gian xác minh, thu thập chứng cứ, cuối tháng 9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hoành, sinh năm 1979, ngụ tại phường Linh Xuân về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Cùng bị khởi tố trong vụ án này còn có các đàn em thân tín của Hoành gồm: Đoàn Văn Bốn, sinh năm 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1984, ngụ phường Dĩ An; Lưu Văn Thanh, sinh năm 1986; Mai Danh Kiệm, sinh năm 1985 và Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1990, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa.

Lấy lời khai đối tượng Phạm Văn Hoành

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện dấu hiệu về một băng nhóm chuyên đi đòi nợ thuê nên đã tiến hành truy xét. Chỉ trong thời gian ngắn vào cuộc điều tra, các trinh sát đã lần ra được băng nhóm này do Phạm Văn Hoành, giám đốc Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh cầm đầu. Ngoài ra, còn xác định được hắn ta thường sử dụng đám đàn em thân tín dắt theo những đối tượng bất hảo đi đòi nợ bằng cách khủng bố tinh thần, uy hiếp những con nợ.

Vài tuần sau khi xác định được danh tính đối tượng cầm đầu cùng phương thức, thủ đoạn, trinh sát thu thập được bản danh sách những người có liên quan, nhưng khi tiếp cận những đối tượng thuê nhóm của Hoành đi đòi nợ thì tất cả đều nói rằng không còn liên quan vì đã ký hợp đồng bán nợ. Còn những nạn nhân bị uy hiếp cũng tìm cách lảng tránh vì sợ bị trả thù. Riêng những người dân xung quanh khu vực văn phòng công ty đã bị Hoành dựng tấm màn nhung như thỉnh thoảng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bão lụt… để che mắt nên không biết những hoạt động phi pháp bên trong, mà cứ khen rằng đây là doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng.

Thu giữ con dấu và hợp đồng mà Hoành dùng để đối phó với cơ quan chức năng

Để bóc trần những hành vi vi phạm pháp luật của Hoành, tháo gỡ những khó khăn vấp phải ngay từ khi vừa vào cuộc, các trinh sát lập tức tổ chức hội ý lấy ý kiến của tất cả các thành viên để mở hướng điều tra nhằm nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc. Ngay sau buổi hội ý, các trinh sát quyết định chia đội hình thành hai tổ, trong đó một tổ luân phiên nhau bí mật theo dõi hành tung Hoành và đàn em 24/24 giờ, đồng thời ghi nhận những mối quan hệ của Hoành ngoài xã hội; tổ còn lại tập trung rà soát, tìm những người biết chuyện, đặc biệt là những đối tượng từng làm việc cho Hoành để vận động họ cung cấp thông tin.

Gần một tháng rong ruổi, các trinh sát đã thu thập được rất nhiều thông tin, tài liệu có liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê của Hoành. Cũng trong thời gian này, trinh sát xác định được danh tính những tay chân phục vụ đắc lực dưới trướng được Hoành phân công đảm nhận các khâu trọng yếu trong quy trình đi đòi nợ gồm: Đoàn Văn Bốn, sinh năm 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1984, ngụ phường Dĩ An; Lưu Văn Thanh, sinh năm 1986; Mai Danh Kiệm, sinh năm 1985 và Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1990, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa. Các đối tượng này cũng được Hoành chỉ đạo khi đến điểm đòi nợ sẽ cố tình kéo đối phương sa đà vào việc cãi vã qua lại cho đến khi nạn nhân mất kiểm soát thì tiến hành uy hiếp cho đến khi buộc phải đi vay chỗ khác trả tiền cho hắn.

Đến cuối tháng 9/2026, sau khi đã củng cố vững chắc chứng cứ phạm tội, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hoành và 5 đàn em thân tín.

Mở công ty bình phong để che giấu hành vi phạm pháp

Tại cơ quan Công an, lúc đầu Phạm Văn Hoành cùng đám đàn em nhất quyết cho rằng bản thân cũng như công ty đều hoạt động theo quy định của pháp luật, chỉ hơi nóng tính khi đối phương không chịu trả tiền. Chỉ đến khi điều tra viên đưa ra hàng loạt chứng cứ xác thực khẳng định hành vi vi phạm pháp luật thì Hoành cùng đám đàn em mới cúi đầu nhận tội.

Từng có thời gian quy tụ các đối tượng thực hiện hành vi đòi nợ thuê để hưởng chênh lệch nên Hoành nắm rõ thủ đoạn lách luật. Sau khi luật cấm hoạt động dịch vụ đòi nợ thuê có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, giữa năm 2022, Hoành đã quay trở lại hoạt động với thủ đoạn mới. Để đối phó với cơ quan chức năng, Hoành lập Công ty mua bán nợ lấy tên Công ty Cổ phần mua bán nợ Công Danh, nhưng thực chất không có hoạt động mua bán mà vẫn đi đòi nợ thuê để hưởng phần trăm hoa hồng. Lập xong công ty, Hoành thâu nạp đám đàn em thân tín trước đây là Đoàn Văn Bốn, Nguyễn Văn Ba, Lưu Văn Thanh, Mai Danh Kiệm và Nguyễn Thị Hà về dưới trướng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Trong bữa tiệc hội ngộ tại trụ sở công ty ở phường Linh Xuân, Hoành giao việc cho từng người, trong đó hắn trực tiếp điều hành, giao cho Đoàn Văn Bốn, Lưu Văn Thanh phụ trách quản lý, phân công nhân viên đi xác minh, thu hồi nợ; Nguyễn Thị Hà tư vấn khách hàng thỏa thuận với chủ nợ và chỉ đạo hoạt động đòi tiền, soạn thảo hợp đồng, quản lý và chuyển giao hồ sơ. Riêng hai đàn em Lưu Văn Thanh và Mai Danh Kiệm sẽ cùng các nhân viên khác mà Hoành mới tuyển được, phân công trực tiếp đến nhà ở, nơi làm việc của người nợ, sử dụng mọi chiêu trò để gây sức ép. Mỗi lần đòi nợ, các nhân viên thường đi thành nhóm từ 2 đến 4 người, mặc đồng phục công ty, đến nhà riêng hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ, lớn tiếng, gây tranh cãi, tạo không khí căng thẳng. Mục đích là uy hiếp tinh thần, làm người nợ lo sợ ảnh hưởng đến công việc, uy tín, buộc phải giao tiền.

Khi khách hàng tìm đến nhờ Hoành đòi nợ, hắn ta yêu cầu ký hợp đồng mua bán nợ nhằm hợp thức hóa việc xua quân đi đòi nợ, nhưng thực chất Công ty Công Danh không thanh toán tiền mua khoản nợ cho khách hàng mà thỏa thuận hưởng từ 15% đến 22% số tiền đòi được, đồng thời thu thêm phí thẩm định hồ sơ. Trong trường hợp bị cơ quan Công an mời lên làm việc thì hợp đồng mua bán nợ được sử dụng làm bình phong để che đậy hành vi vi phạm pháp luật cùng những chiêu trò hăm dọa, ép buộc người khác để đòi nợ. Với những phương thức, thủ đoạn này, từ khi thành lập cho đến lúc bị bắt, mỗi năm Hoành cùng đàn em đã thực hiện hàng chục vụ đòi nợ thuê lớn nhỏ.

Điển hình là vụ việc xảy ra tại một trung tâm ngoại ngữ ở phường Dĩ An. Do gặp khó khăn về kinh tế nên người điều hành trung tâm là bà L.T.P.Đ còn nợ một công ty xây dựng số tiền hơn 5,27 tỷ đồng. Sau nhiều lần hứa hẹn nhưng bà Đ. vẫn không xoay được tiền, tháng 1/2024, đại diện doanh nghiệp xây dựng này đã tìm đến Công ty Công Danh bàn chuyện mua bán nợ. Tại buổi làm việc, Hoành đặt thẳng vấn đề đó là không mua, mà chỉ thực hiện việc đòi nợ thuê với tỷ lệ phân chia 22% cho Công ty Công Danh và 78% cho chủ nợ trên số tiền thu được. Sau khi đạt thỏa thuận, Hoành yêu cầu hai bên ký hợp đồng mua bán nợ, nhưng thực chất không xảy ra giao dịch tài chính, mà chỉ để che giấu việc đòi nợ thuê.

Từ tháng 1 đến 12/2024, Hoành trực tiếp tham gia và chỉ đạo nhân viên nhiều lần đến trung tâm ngoại ngữ của bà Đ. đòi tiền. Mỗi lần đến, nhóm của Hoành đều lớn tiếng đe dọa, gây áp lực, cản trở hoạt động của trung tâm này. Vụ việc đã được cơ quan chức năng đến lập biên bản, yêu cầu chấm dứt hành vi gây mất an ninh trật tự, đồng thời hướng dẫn hai bên chủ động giải quyết tranh chấp tại tòa án, nhưng các đối tượng trong băng nhóm của Hoành chỉ tạm rời đi, sau đó tiếp tục quay lại gây rối, uy hiếp.

Đối tượng cầm đầu Phạm Văn Hoành

Do liên tục bị gây sức ép, bà Đ. đã nhiều lần chuyển trả cho Hoành số tiền tổng cộng 98 triệu đồng, nhưng hắn chỉ thông báo với chủ nợ đã thu được 60 triệu đồng và giữ lại 38 triệu đồng sử dụng tiêu xài cá nhân. Xua quân đi nhiều lần mà hiệu quả đòi nợ không đủ bù chi, trong khi kiểm tra thực tế cho thấy trung tâm này thực sự gặp khó khăn chứ không phải chây ì nên vào cuối tháng 12/2024, Hoành chỉ đạo cho Nguyễn Thị Hà soạn biên bản thanh lý hợp đồng với Công ty xây dựng và đến cuối tháng 12/2025, phát hiện bị các cơ quan chức năng đưa vào tầm ngắm, hắn ta cũng chỉ đạo cho nhân viên tiêu hủy các hồ sơ mua bán nợ và đồng phục công ty.

Qua vụ việc này, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cũng gửi lời khuyến cáo đến người dân, doanh nghiệp khi phát sinh công nợ mà chưa đạt được thỏa thuận thì hãy đến tòa án dân sự để giải quyết các tranh chấp; không thuê các công ty hoạt động trá hình bởi như thế là tiếp tay cho các đối tượng sử dụng hành vi đe dọa, uy hiếp, gây rối để thu hồi tiền. Khi phát hiện dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo, cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh xảy ra hậu quả không đáng có. Cơ quan Công an cũng sẽ đảm bảo tuyệt đối bí mật về mọi thông tin cá nhân của người trình báo.