Bóc gỡ 18 tài khoản đăng tải nội dung xuyên tạc trên mạng xã hội

Chủ động nhận diện, ngăn chặn từ sớm

Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng, Công an phường Hoàng Mai thường xuyên tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện những tài khoản, hội, nhóm có dấu hiệu đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động hoặc có nội dung gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Ngay khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, lực lượng Công an tiến hành xác minh thông tin tài khoản, làm rõ người sử dụng, nội dung đã đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận; đồng thời triển khai các biện pháp tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn, hạn chế việc tiếp tục phát tán những nội dung xấu độc trên mạng xã hội.

Quá trình làm việc, Công an phường tập trung phân tích, làm rõ phương thức, thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, lôi kéo người sử dụng mạng xã hội. Cùng với đó, lực lượng Công an tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, giúp người dân nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình khi đăng tải, chia sẻ, bình luận và tương tác với thông tin trên môi trường mạng.

Cách làm này nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở, không để những hành vi tưởng như chỉ là một bình luận hoặc lượt chia sẻ trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền, tạo thành những thông tin sai lệch, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự.

Điển hình, ngày 7/9/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hoàng Mai đã tiến hành xác minh, làm rõ trường hợp ông N.Q.P., hiện cư trú trên địa bàn phường.

Trước đó, ông P. truy cập một số trang Facebook có đăng tải nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và để lại bình luận thiếu tích cực dưới một bài viết.

Tại cơ quan Công an, ông P. trình bày việc bình luận xuất phát từ cảm xúc nhất thời, nhận thức còn hạn chế, không nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước hoặc lực lượng Công an.

Qua quá trình tuyên truyền, phân tích, cán bộ Công an đã giúp ông P. nhận thức rõ hơn về tính chất, hậu quả có thể phát sinh từ việc tương tác, bình luận đối với những nội dung chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Ông P. sau đó cam kết không tái phạm.

Công an phường Hoàng Mai làm việc với ông N.Q.P

Từ trường hợp cụ thể này cho thấy, trong môi trường mạng, mỗi lượt thích, chia sẻ hay bình luận đều có thể góp phần làm lan truyền một thông tin đến nhiều người dùng khác. Bởi vậy, việc nhận diện nguồn tin, kiểm chứng nội dung trước khi tương tác là yêu cầu cần thiết đối với mỗi người sử dụng mạng xã hội.

Thực tế đấu tranh của Công an phường Hoàng Mai cũng cho thấy, bên cạnh những trường hợp cố tình lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm, có trường hợp người sử dụng tham gia, tương tác với nội dung xấu độc do thiếu hiểu biết, bị tác động bởi cảm xúc hoặc chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm pháp lý của hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin.

Từ đầu năm 2026 đến nay, qua công tác đấu tranh kết hợp tuyên truyền, các chủ tài khoản được phát hiện đã từng bước nâng cao nhận thức về trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội. Nhiều trường hợp tự giác rời khỏi các hội, nhóm có nội dung xấu độc, đồng thời cam kết không tiếp tục tham gia, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán những thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Không tiếp tay cho thông tin xấu độc

Công tác bảo đảm an ninh mạng tại cơ sở đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội trở thành môi trường phổ biến để người dân tiếp nhận và trao đổi thông tin.

Công an phường Hoàng Mai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội; chủ động kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ, bình luận hoặc tương tác. Người sử dụng mạng xã hội không đăng tải, phát tán những nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động, lôi kéo hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Mỗi người dân cũng cần hình thành thói quen “đọc kỹ - kiểm chứng - suy nghĩ trước khi chia sẻ”, không để sự tò mò, cảm xúc nhất thời hoặc thông tin chưa được kiểm chứng biến mình thành mắt xích tiếp tay cho việc phát tán nội dung xấu độc trên không gian mạng.

Với việc chủ động phát hiện, xác minh và đấu tranh đối với 18 tài khoản từ đầu năm 2026 đến nay, Công an phường Hoàng Mai đang góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ địa bàn cơ sở, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.