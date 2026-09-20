Bốc Fest 2026: RHYDER - Bức Tường gây sốc, The Flob đem Đại Khải Hoàn 'lên chiến'

Tối 19/9, khoảng 5.000 khán giả đã có mặt tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm (Hà Nội) "cháy" tại nhạc hội Bốc Fest 2026. Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là các tiết mục kết hợp giữa nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ.

Bốc Fest 2026 chọn chủ đề giao thoa thế hệ cho mùa đầu tiên. Thay vì chỉ những set diễn riêng của từng nghệ sĩ, đêm nhạc tạo nên những "duo" với tiết mục được dàn dựng riêng cho chương trình.

Tân binh LEXXY hòa giọng với Vinh Khuất trong Quá Lâu. now she don't của 52Hz được thổi một làn gió mới khi kết hợp cùng Hải Bột. RHYDER kết hợp cùng Bức Tường. Những nghệ sĩ Gen Z kết hợp với tiền bối thế hệ âm nhạc trước là điều "không nằm trong bingo list" của nhiều khán giả, gây bất ngờ toàn tập trên mạng xã hội.

Trong đó, bản phối Bông Hồng Xanh và Tâm Hồn Của Đá của RHYDER - Bức Tường đang được nhiều khán giả đánh giá là "huyền thoại" vì chất giọng hợp không ngờ của RHYDER và đàn anh.

Đỗ Hoàng Hiệp không chỉ kết hợp với Vũ Thanh Vân trong Hương Ngọc Lan, mà còn chiều lòng sự trông đợi của người nghe manifest cho bản live Lầu Lâm Ba - ca khúc The Flob kết hợp cùng anh vừa ra mắt tuần này.

Lại nói đến The Flob, tiếng "gào kim loại" đặc trưng của ban nhạc đã thổi lửa cho một set diễn "cực bốc". Đại Khải Hoàn - ca khúc "được ồn" suốt những tuần qua không thể thiếu trong màn trình diễn.

The Flob quyết không để khán giả quên đi "vác cọc ra sông" cùng tinh thần chiến của "Đại Khải Hoàn".

Bản live Lầu Lâm Ba của The Flob và Đỗ Hoàng Hiệp được khán giả manifest thành công.

11 nghệ sĩ và nhóm nhạc: Bức Tường, Đỗ Hoàng Hiệp, Hải Bột, Vinh Khuất, Vũ Thanh Vân, RHYDER, 52Hz, The Flob, Picker Band, 7UPPERCUTS và LEXXY đã tạo nên đêm diễn bùng cháy đúng với châm ngôn "Bốc lửa bỏ tai người" - Bốc Fest.

Theo Ban tổ chức, Bốc Fest được định hướng phát triển thành một chuỗi lễ hội. Mỗi mùa được xây dựng như một "trạm văn hóa", với chủ đề và màu sắc âm nhạc riêng.

Ở mùa đầu tiên, câu chuyện về sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ được thể hiện qua lineup và các tiết mục kết hợp. Những mùa tiếp theo sẽ tiếp tục phát triển theo các chủ đề âm nhạc riêng.