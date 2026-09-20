Bốc Fest 2026: Đêm nhạc giao thoa thế hệ tại Thủ đô Hà Nội

Khán giả đã được theo dõi 4 màn kết hợp: Bức Tường và RHYDER với “Bông hồng xanh” và “Tâm hồn của đá”; Đỗ Hoàng Hiệp và Vũ Thanh Vân với “Hương ngọc lan”; Hải Bột và 52Hz với “Now she don't” và Vinh Khuất và LEXXY với “Quá lâu”. Các tiết mục được dàn dựng riêng cho Bốc Fest, từ lựa chọn ca khúc, phối khí đến cách trình diễn trên sân khấu. Bên cạnh các màn kết hợp, các nghệ sĩ của The Flob, Picker Band và 7UPPERCUTS cũng mang đến những phần biểu diễn riêng trong chương trình.

Bốc Fest dã đưa đến một lễ hội âm nhạc nơi các thế hệ nghệ sĩ có thể gặp gỡ và cùng xuất hiện trên sân khấu. Ảnh: BTC

Mùa đầu tiên của Bốc Fest dã đưa đến hình ảnh một lễ hội âm nhạc nơi các thế hệ nghệ sĩ có thể gặp gỡ và cùng xuất hiện trên sân khấu. Những nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động được kết hợp với các gương mặt trẻ, tạo nên những tiết mục được chuẩn bị riêng cho chương trình.

Việc kết hợp nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ nhằm tạo ra sự đối thoại về âm nhạc, đồng thời khai thác giá trị kế thừa giữa những nghệ sĩ đã có dấu ấn trong đời sống âm nhạc và thế hệ đang tiếp tục phát triển những màu sắc mới.

Mùa đầu tiên lấy sự giao thoa giữa các thế hệ

Không gian Nhà máy Xe lửa Gia Lâm được sử dụng làm địa điểm tổ chức lễ hội, tạo bối cảnh cho chuỗi các tiết mục biểu diễn trực tiếp kéo dài trong chương trình. Bốc Fest được xây dựng theo mô hình nhiều mùa. Mỗi mùa sẽ được phát triển như một “trạm văn hóa”, mang một bản sắc âm nhạc riêng nhưng cùng thuộc hệ thống thương hiệu Bốc Fest.

Mùa đầu tiên lấy sự giao thoa giữa các thế hệ và âm nhạc rock làm điểm khởi đầu. Việc phát triển theo từng “trạm văn hóa” được đơn vị tổ chức định hướng nhằm tạo khả năng mở rộng nội dung và màu sắc âm nhạc cho những mùa tiếp theo.

Bốc Fest 2026 do Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc Âm nhạc Hồ Hoài Anh chỉ đạo. Đêm nhạc lựa chọn địa điểm tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm (Hà Nội) đã tạo nên một không gian nhiều màu sắc, âm nhạc bùng nổ bởi những cuộc kết hợp giữa nghệ sĩ và không thể thiếu sự kết nối đầy cuồng nhiệt với hàng nghìn khán giả Thủ đô.

Đêm nhạc lựa chọn địa điểm tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm (Hà Nội) đã tạo nên một không gian nhiều màu sắc. Ảnh: BTC

Theo đại diện ban tổ chức, mùa đầu tiên lựa chọn Rock làm điểm khởi đầu, kết nối những nghệ sĩ đã góp phần tạo nên ký ức của nhiều thế hệ khán giả với các gương mặt trẻ của thị trường hiện tại.

Việc xây dựng Bốc Fest theo mô hình nhiều mùa cũng đặt ra hướng phát triển cho một điểm hẹn âm nhạc định kỳ tại Hà Nội, trong đó mỗi lần trở lại có thể mở ra một không gian âm nhạc và văn hóa khác nhau.