Bốc đầu xe máy quay clip đăng Facebook, nam thanh niên bị phạt 12 triệu đồng

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, vừa qua, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông) đã xác minh, xử lý trường hợp điều khiển xe mô tô 'bốc đầu' chạy một bánh trên đường, quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Cán bộ Công an làm việc với trường hợp vi phạm. Ảnh: CAQN

Trước đó, trên Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe mô tô chở một người phía sau, chạy bằng một bánh trên tuyến đường thuộc đặc khu Vân Đồn.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, khoảng 1h ngày 1/10, Đ.A.T. (SN 2007, trú thôn Vạn Yên 1, đặc khu Vân Đồn) điều khiển xe mô tô Honda không gắn biển số thực hiện hành vi 'bốc đầu' trên đường 334 (đặc khu Vân Đồn) để quay clip đăng lên mạng xã hội.

Hình ảnh vi phạm được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: CAQN

Tại cơ quan Công an, Đ.A.T. thừa nhận hành vi vi phạm. Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản đối với nam thanh niên về nhiều lỗi, gồm: điều khiển xe chạy bằng một bánh; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu bên trái; không có chứng nhận đăng ký xe; không có giấy phép lái xe và phương tiện không gắn biển số.

Cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt Đ.A.T. tổng số tiền 12 triệu đồng, đồng thời tịch thu phương tiện vi phạm.

Cơ quan chức năng cảnh báo, hành vi “bốc đầu” xe máy để thể hiện bản thân hoặc quay clip đăng mạng xã hội không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng của người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.