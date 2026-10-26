Bốc đầu xe máy, nam sinh 16 tuổi bị đề nghị phạt 9,25 triệu đồng, tịch thu xe

Ngày 26.10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với một nam thanh niên có hành vi bốc đầu xe máy khi tham gia giao thông.

Người vi phạm là N.T.L (16 tuổi), trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, hiện là học sinh một trường trên địa bàn.

Lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu nam thanh niên báo cáo và cam kết không tái phạm. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Trước đó, Trạm CSGT Quảng Xương, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, tiếp nhận video do người dân cung cấp, ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy bằng một bánh trên tuyến đường thuộc khu đô thị mới của phường Hàm Rồng.

Sau nhiều ngày theo dõi, xác minh, ngày 23.10, lực lượng CSGT xác định người điều khiển phương tiện là N.T.L.

Qua kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định nam thanh niên có nhiều hành vi vi phạm, gồm: người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; điều khiển xe gắn biển số không đúng với giấy chứng nhận đăng ký xe; không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.

Với các lỗi vi phạm trên, Trạm CSGT Quảng Xương đã lập biên bản, đề nghị ra quyết định xử phạt với tổng số tiền 9,25 triệu đồng, đồng thời đề nghị tịch thu phương tiện theo quy định.

Qua vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo thanh thiếu niên, học sinh không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định; tuyệt đối không thực hiện hành vi bốc đầu, lạng lách, đánh võng hoặc đua xe trái phép.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị phụ huynh và nhà trường tăng cường tuyên truyền, quản lý, giám sát việc sử dụng phương tiện của học sinh; không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, nhằm phòng ngừa tai nạn và các hành vi gây nguy hiểm cho bản thân, người đi đường.