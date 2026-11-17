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Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2221/PB-HIV-MT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý và bảo mật thông tin người nhiễm HIV.

Theo Cục Phòng bệnh, thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện các bài viết, thông tin lan truyền về những trường hợp lây nhiễm HIV liên quan đến cá nhân, tổ chức, cũng như thông tin về các chùm ca nhiễm HIV tại một số địa phương.

Đáng chú ý, một số nội dung có biểu hiện suy diễn, thổi phồng số lượng người nhiễm, thậm chí tiết lộ thông tin cá nhân, hình ảnh nghi liên quan đến người nhiễm HIV. Tình trạng này gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống HIV/AIDS và xâm phạm quyền bảo mật thông tin của người bệnh.

Trước thực trạng trên, Cục Phòng bệnh yêu cầu Sở Y tế các địa phương chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin người nhiễm HIV.

Các đơn vị phải rà soát toàn bộ quy trình tiếp cận, khai thác, lưu trữ hồ sơ bệnh án và hệ thống phần mềm quản lý thông tin HIV/AIDS, trong đó có HIV-INFO và HMED.

Cục Phòng bệnh nhấn mạnh, nghiêm cấm cán bộ, nhân viên y tế tự ý sao chép, cung cấp hoặc tiết lộ danh tính, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm HIV khi chưa có sự đồng ý của người bệnh hoặc không thuộc trường hợp pháp luật cho phép.

Việc cung cấp thông tin người nhiễm HIV phục vụ hoạt động điều tra, tố tụng cũng phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo Luật Phòng, chống HIV/AIDS và các quy định liên quan.

Bên cạnh việc chấn chỉnh công tác bảo mật, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp với cơ quan công an và cơ quan quản lý thông tin truyền thông để rà soát, xác minh những thông tin sai sự thật, kích động, kỳ thị hoặc làm lộ thông tin cá nhân người nhiễm HIV trên không gian mạng.

Các tổ chức, cá nhân có hành vi đưa tin bịa đặt, xuyên tạc về tình hình HIV/AIDS, gây hoang mang dư luận hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người nhiễm HIV cần được xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời, ngành y tế địa phương phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, khách quan, khoa học cho các cơ quan báo chí về tình hình HIV/AIDS trên địa bàn, tránh để thông tin chưa được kiểm chứng dẫn dắt dư luận.

Cục Phòng bệnh cũng yêu cầu đẩy mạnh truyền thông giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; phổ biến kiến thức dự phòng lây nhiễm như điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), dự phòng sau phơi nhiễm (PEP), điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV) và thông điệp K=K (không phát hiện bằng không lây truyền).

Qua đó, giúp người dân hiểu đúng về HIV/AIDS, không hoang mang trước các thông tin thiếu căn cứ và chủ động tiếp cận dịch vụ xét nghiệm, điều trị khi có nguy cơ.

Cục Phòng bệnh yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố, đặc biệt là những địa phương xuất hiện nhiều thông tin trái chiều trên mạng xã hội, khẩn trương rà soát tình hình thực tế, triển khai các biện pháp xử lý và gửi báo cáo nhanh về Bộ Y tế trước ngày 18/11/2026.