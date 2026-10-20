Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm hàng giả, gian lận thương mại trong lĩnh vực y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế.

Theo Bộ Y tế, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai nhiều giải pháp phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, qua đó phát hiện, xử lý nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm thực hiện hành vi vi phạm và thu lợi bất chính.

Kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Các địa phương chủ động rà soát, xác định tuyến vận chuyển, địa bàn, kho hàng, trung tâm phân phối, cơ sở sản xuất, kinh doanh và tài khoản thương mại điện tử có dấu hiệu vi phạm để xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát và xử lý. Nội dung kiểm tra tập trung vào hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ sản phẩm y tế giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, nhập lậu; bán thuốc kê đơn không đúng quy định tại các cơ sở bán lẻ thuốc và trên nền tảng thương mại điện tử.

Đồng thời, tăng cường phát hiện, xử lý hành vi giả mạo nhãn hiệu, bao bì, tem nhãn, xuất xứ; quảng cáo sai sự thật về công dụng, thành phần, chất lượng sản phẩm; kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.

Bộ Y tế cũng yêu cầu kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; hành vi sao chép, sử dụng trái phép phần mềm, dữ liệu, tài liệu và nội dung số có bản quyền trong các cơ sở y tế, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực y tế.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Thuế, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng trong trao đổi, xác minh thông tin, chia sẻ dữ liệu về đối tượng, phương thức và thủ đoạn vi phạm.

Đối với những vụ việc phức tạp, có dấu hiệu hình thành đường dây lớn hoặc liên quan nhiều địa phương, các đơn vị chủ động phối hợp điều tra, xử lý đồng bộ, ngăn chặn việc tẩu tán hàng hóa, thay đổi địa điểm kinh doanh để tiếp tục vi phạm. Quá trình kiểm tra, xử lý phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, không gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp; kiên quyết không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm.

Cùng với đó, các địa phương đẩy nhanh việc kết nối, liên thông dữ liệu truy xuất nguồn gốc hàng hóa y tế; khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng mã định danh, tem điện tử và mã QR để nâng cao khả năng nhận diện, phát hiện hàng giả.

Bộ Y tế cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền, kịp thời cảnh báo sản phẩm y tế không được phép lưu hành, cơ sở y tế vi phạm hoặc hoạt động trái phép; vận động người dân lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp và sử dụng sản phẩm y tế có nguồn gốc rõ ràng.