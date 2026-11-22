Trước đó, báo chí phản ánh cơ sở khám chữa bệnh của ông P.V.C. tại xã Dương Hòa, TP. Hà Nội, vẫn tiếp tục hoạt động dù từng bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính.

Theo thông tin báo chí phản ánh, cơ sở tiếp đón hàng trăm người bệnh mỗi ngày. Chủ cơ sở tiêm thuốc khi chưa qua thăm khám, tùy tiện thay đổi mũi tiêm, cấp phát thuốc không nhãn mác và bảo quản trong điều kiện ẩm mốc.

Hình ảnh cơ sở chữa trị cho người bệnh. Ảnh: N.T./Dân trí

Trước thông tin trên, Cục đề nghị Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất, làm rõ điều kiện hoạt động của cơ sở và giấy phép hành nghề của người khám chữa bệnh. Đồng thời, xác minh nguồn gốc, xuất xứ và điều kiện bảo quản thuốc, vật tư y tế đang sử dụng, cấp phát.

Nội dung kiểm tra tập trung làm rõ điều kiện hoạt động của cơ sở; giấy phép hành nghề của cá nhân trực tiếp khám, chữa bệnh; nguồn gốc, xuất xứ và điều kiện bảo quản các loại thuốc, vật tư y tế đang được sử dụng, cấp phát tại đây.

Cục yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật nếu phát hiện, kiên quyết đình chỉ ngay hoạt động khám, chữa bệnh trái phép. Đồng thời, thu giữ và xử lý số thuốc không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không bảo đảm chất lượng theo quy định.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Công an TP. Hà Nội và UBND xã Dương Hòa rà soát hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trước đây đối với ông P.V.C.. Nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm, căn cứ tính chất tái phạm, quy mô hoạt động và hậu quả (nếu có), các cơ quan chức năng xem xét chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Cục đề nghị tăng cường giám sát, hậu kiểm, không để cơ sở tái diễn hoạt động trái phép; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các cơ sở khám chữa bệnh không phép, đồng thời cảnh báo người dân lựa chọn cơ sở y tế đã được cấp phép hoạt động. Sở Y tế Hà Nội báo cáo kết quả xử lý về Bộ Y tế trước ngày 27-11.