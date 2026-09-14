Bộ Y tế yêu cầu xác minh giấy khám sức khỏe 'siêu tốc'

Theo yêu cầu của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Sở Y tế thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp phải tổ chức kiểm tra, xác minh toàn bộ nội dung, vụ việc liên quan đến thông tin báo chí phản ánh về việc cấp giấy khám sức khỏe với thời gian rất nhanh tại một số phòng khám tư nhân trên địa bàn.

Các địa phương phải xử lý nghiêm các sai phạm nếu phát hiện theo quy định của pháp luật, đồng thời công khai kết quả kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc tới cơ quan báo chí theo quy định.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu hai địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe; chỉ đạo các cơ sở khám sức khỏe nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

Sở Y tế hai địa phương là Cần Thơ và Đồng Tháp phải báo cáo Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) về tiến độ và kết quả kiểm tra, xác minh trước ngày 18/9/2026.

Các cơ sở khám sức khỏe phải bảo đảm số điện thoại đường dây nóng được công khai trên website của đơn vị hoạt động 24/24 giờ để tiếp nhận ý kiến, giải đáp thắc mắc của cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động khám sức khỏe, xác minh thông tin về giấy khám sức khỏe và những nội dung liên quan.

Khi có thay đổi về các nội dung đã công bố đối với cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe, như địa điểm, thời gian khám, nhân lực tham gia, hợp đồng, trang thiết bị..., các cơ sở phải kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đồng thời yêu cầu Sở Y tế thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe trên website của Sở; cung cấp đường link cập nhật danh sách để cơ quan, tổ chức và người dân thuận tiện tra cứu.