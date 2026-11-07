Bộ Y tế yêu cầu truy xuất nguồn gốc, làm rõ vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được điều trị tại cơ sở y tế

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, làm rõ nguyên nhân vụ nhiều người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại 3 điểm kinh doanh. Đến sáng 7.11, số ca ghi nhận đã tăng lên 19 trường hợp.

Theo Cục An toàn thực phẩm, từ ngày 3.11 đến 5.11, trên địa bàn xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì có nhân tại 3 điểm kinh doanh. Đây là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể sau khi ăn bánh mì thứ 3 xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2026.

Trước đó, vào tháng 10.2026, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại điểm bán bánh mì Bà Được, khiến 175 người mắc. Kết quả điều tra xác định nguyên nhân do nhiễm vi sinh vật, trong đó có vi khuẩn Salmonella.

Bánh mì là món ăn quen thuộc, được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên cần bảo đảm nguồn gốc nguyên liệu và các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân, không để xảy ra nguy hiểm đến tính mạng.

Đồng thời, thông báo rộng rãi đến người dân tại khu vực xảy ra vụ việc. Những trường hợp có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại các cơ sở kinh doanh liên quan cần nhanh chóng đến Trạm Y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Cục cũng yêu cầu ngành y tế tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nhà cung cấp nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm phải xử lý nghiêm, đồng thời công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Bên cạnh đó, Quảng Ngãi cần rà soát các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, nhất là các điểm bán bánh mì, xe đẩy bán bánh mì; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu và vệ sinh trong toàn bộ quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản.