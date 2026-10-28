Bộ Y tế yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong bữa ăn học đường

Bộ Y tế đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học. Ảnh: Minh họa.

Bộ Y tế vừa có văn bản số 8075/BYT-ATTP ngày 26/10/2026 gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục.

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục và Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 13/9/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.

Xây dựng thực đơn bảo đảm dinh dưỡng

Theo Bộ Y tế, các cơ sở giáo dục cần được hướng dẫn xây dựng thực đơn bữa ăn nội trú, bán trú theo hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng bữa ăn học đường do Bộ Y tế ban hành. Thực đơn phải bảo đảm cân đối theo nhóm tuổi, cấp học, số bữa ăn tại trường, nhu cầu năng lượng, tỷ lệ các chất sinh năng lượng và một số chất dinh dưỡng thiết yếu.

Đối với nhà cung cấp bữa ăn, cần quy định rõ trách nhiệm khi thay đổi thực đơn, rà soát trước khi áp dụng, công khai thực đơn bằng hình thức phù hợp và điều chỉnh khi thay đổi món ăn, nguyên liệu.

Trách nhiệm của cơ sở giáo dục và cơ sở cung cấp dịch vụ phải được phân định cụ thể theo từng công đoạn cung cấp, tiếp nhận và tổ chức bữa ăn, bảo đảm mỗi đơn vị chịu trách nhiệm tương ứng với phạm vi hoạt động, quản lý và kiểm soát của mình. Việc phân định này nhằm tránh chồng chéo hoặc bỏ trống trách nhiệm khi xảy ra sự cố, đặc biệt đối với suất ăn được chế biến bên ngoài cơ sở giáo dục.

Bộ Y tế cũng đề nghị hạn chế tối đa việc kinh doanh trong căng-tin trường học các loại thực phẩm không có lợi cho sức khỏe, gồm thực phẩm nhiều đường, nhiều muối và nhiều chất béo.

Các cơ sở giáo dục và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình, từ lựa chọn, tiếp nhận nguyên liệu, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất, vận chuyển, giao nhận đến phục vụ. Đồng thời, phải bảo đảm truy xuất nguồn gốc và xử lý kịp thời thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm phải được bảo đảm theo quy định. Việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và kiểm soát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong quá trình tổ chức bữa ăn cũng phải được thực hiện nghiêm túc.

Kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện chế biến và quy trình bảo quản thực phẩm là những nội dung trọng tâm trong công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại trường học. Ảnh: Minh họa.

Tăng cường kiểm tra cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo cơ quan quản lý an toàn thực phẩm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nấu ăn trong cơ sở giáo dục.

Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm; hồ sơ, chứng từ truy xuất nguồn gốc; điều kiện cơ sở vật chất; vệ sinh trong sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn; điều kiện của người trực tiếp chế biến thực phẩm và việc chấp hành các quy định khác về an toàn thực phẩm.

Việc kiểm tra định kỳ và đột xuất cần được tăng cường đối với các cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn cho nhiều cơ sở giáo dục, cơ sở có số lượng suất ăn lớn và các cơ sở có nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Đối với các cơ sở giáo dục, Bộ Y tế yêu cầu thực hiện giám sát thường xuyên hoạt động tổ chức bữa ăn, bảo đảm việc cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú tuân thủ đúng quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

Chủ động phòng ngừa và xử lý sự cố an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề nghị các địa phương xây dựng, tổ chức diễn tập các phương án phòng ngừa, ứng phó và xử lý sự cố an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm hoặc ngộ độc thực phẩm, cơ sở giáo dục phải thông báo ngay cho cơ quan y tế có thẩm quyền; phối hợp cấp cứu, điều trị người bị ảnh hưởng; bảo quản nguyên trạng thực phẩm, thức ăn, mẫu lưu, nguyên liệu và các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Đồng thời, cơ sở giáo dục phải phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình điều tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý ngộ độc thực phẩm theo quy định.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế thông qua Cục An toàn thực phẩm theo quy định./.