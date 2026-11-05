Bộ Y tế yêu cầu siết thực phẩm bán trong căng-tin trường học

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 8075/BYT-ATTP về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục. Trong đó, Bộ đề nghị các địa phương chỉ đạo nhà trường hạn chế tối đa việc kinh doanh thực phẩm không có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là các sản phẩm chứa nhiều đường, muối và chất béo.

Theo yêu cầu của Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn cơ sở giáo dục kiểm soát chặt chẽ thực phẩm kinh doanh tại căng tin, đồng thời nâng cao chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú cho học sinh.

Ảnh minh họa.

Các nhóm thực phẩm cần hạn chế kinh doanh trong căng tin trường học được xác định theo hướng dẫn dinh dưỡng học đường của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, nhóm thứ nhất là thực phẩm giàu chất béo bão hòa như bánh quy, bánh ngọt, bánh nướng, thịt chế biến, hamburger, pizza, thực phẩm chiên rán và các loại snack.

Nhóm thứ hai là thức ăn, đồ uống chứa nhiều muối, điển hình như mì ăn liền, bim bim và các loại đồ ăn vặt có hàm lượng muối cao.

Nhóm thứ ba là thực phẩm, đồ uống chứa nhiều đường, gồm bánh kẹo, nước ngọt, nước hương trái cây và nước tăng lực.

Ngược lại, căng tin trường học được khuyến nghị ưu tiên cung cấp các loại thực phẩm, đồ uống có lợi cho sức khỏe, đa dạng thành phần dinh dưỡng, ít chất béo bão hòa, ít đường và ít muối.

Thực đơn bán trú phải phù hợp với từng nhóm tuổi

Bên cạnh việc kiểm soát thực phẩm kinh doanh tại căng tin, Bộ Y tế đề nghị các địa phương hướng dẫn cơ sở giáo dục xây dựng thực đơn bữa ăn nội trú, bán trú theo đúng hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng học đường.

Thực đơn cần bảo đảm cân đối theo độ tuổi, cấp học, số bữa ăn tại trường, nhu cầu năng lượng, tỉ lệ các chất sinh năng lượng và những chất dinh dưỡng thiết yếu. Các loại thực phẩm không có lợi cho sức khỏe phải được hạn chế ở mức thấp nhất.

Đáng chú ý, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn, từ lựa chọn, tiếp nhận nguyên liệu, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất đến vận chuyển, giao nhận và phục vụ học sinh.

Các cơ sở giáo dục phải bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý những nguyên liệu, thực phẩm không bảo đảm an toàn. Việc kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn cần được thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, nhà trường phải bảo đảm các điều kiện vệ sinh về cơ sở vật chất, trang thiết bị và người trực tiếp chế biến thực phẩm.

Tăng giám sát nhà cung cấp suất ăn học đường

Đối với các đơn vị cung cấp suất ăn nội trú, bán trú, Bộ Y tế đề nghị quy định rõ trách nhiệm khi thay đổi thực đơn. Các phương án thay đổi phải được rà soát trước khi áp dụng, đồng thời công khai khi có điều chỉnh về món ăn và nguyên liệu.

Nhà trường có trách nhiệm thường xuyên giám sát hoạt động tổ chức bữa ăn, tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất, đặc biệt chú trọng nguồn gốc thực phẩm, hồ sơ truy xuất và điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Việc kiểm soát chặt chẽ thực phẩm tại căng tin, kết hợp nâng cao chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú không chỉ góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm mà còn hướng tới xây dựng môi trường dinh dưỡng học đường lành mạnh.

Qua đó, học sinh được tiếp cận với nguồn thực phẩm an toàn, bữa ăn cân đối dinh dưỡng, từng bước hình thành thói quen ăn uống khoa học, góp phần bảo vệ sức khỏe và bảo đảm sự phát triển toàn diện trong lứa tuổi học đường.