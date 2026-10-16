Bộ Y tế yêu cầu Shopee ngừng ngay quảng cáo, kinh doanh sản phẩm Sausando Slimming capsule

Sáng 16/10, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Công ty TNHH Shopee - Địa chỉ: Tầng 4-5-6, Tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai, Phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử.

Theo Cục An toàn thực phẩm, qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục phát hiện sản phẩm thực phẩm "Sausando Slimming capsule" thuộc nhóm thực phẩm chức năng đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee) mà chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, cụ thể:

Sản phẩm thực phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee) với thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/06/2023 cho sản phẩm "Sausando Slimming capsule".

Tuy nhiên theo Cục An toàn thực phẩm, qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/06/2023 cho sản phẩm nêu trên.

Sản phẩm thực phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee) với thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/06/2023 cho sản phẩm "Sausando Slimming capsule". Ảnh: Cục ATTP cung cấp

Để đảm bảo sức khỏe và quyền lợi của người sử dụng cũng như việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ theo quy định của pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương rà soát lại việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng, chỉ kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ: các thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 của Luật quảng cáo và chỉ được quảng cáo đúng nội dung, phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu công ty ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm "Sausando Slimming capsule" nêu trên.

Cùng đó, nghiêm túc thực hiện các Công văn số 2790/ATTP-SP ngày 04/11/2024, Công văn số 3288/ATTP-SP ngày 30/12/2024, Công văn số 951/ATTP-SP ngày 05/5/2025, Công văn số 1050/ATTP-SP ngày 20/5/2025, Công văn số 1110/ATTP-SP ngày 27/5/2025, Công văn số 2285/ATTP-SP ngày 11/11/2025, Công văn số 144/ATTP-SP ngày 27/01/2026, Công văn số 1539/ ATTP-SP ngày 04/8/2026 và Công văn số 2035/ATTP-SP ngày 02/10/2026 của Cục An toàn thực phẩm.

Đồng thời báo cáo kết quả bằng văn bản gửi về Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế (Địa chỉ: Ngõ 135 phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội) trước ngày 26/10/2026.

Sáng cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục thông báo cho sàn thương mại điện tử, các gian hàng kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử (Shopee) yêu cầu ngừng kinh doanh sản phẩm thực phẩm Sausando Slimming capsule với thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/06/2023, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, việc quản lý thực phẩm chức năng thực hiện theo các quy định tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thực phẩm chức năng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 43/2014/TT-BYT, thực phẩm chức năng gồm 04 nhóm: Thực phẩm bổ sung, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thực phẩm dinh dưỡng y học, Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Tại quy định ở Điều 12 Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, thực phẩm chức năng phải được đăng ký bản công bố hoặc tự công bố sản phẩm tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường, cụ thể: Đối với Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đến Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Đối với Thực phẩm dinh dưỡng y học, Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định. Đối với Thực phẩm bổ sung: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tự công bố và nộp hồ sơ tự công bố đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định. Theo đó, 03 nhóm sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thực phẩm dinh dưỡng y học, Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm mới được phép lưu thông trên thị trường; Nhóm sản phẩm Thực phẩm bổ sung phải công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm và nộp bản tự công bố sản phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định mới được phép lưu thông trên thị trường.