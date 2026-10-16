Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ viên uống giảm cân Sausando

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm Sausando Slimming capsule sau khi phát hiện sản phẩm được quảng cáo, bán trên sàn thương mại điện tử nhưng không có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hợp lệ.

Theo cơ quan này, sản phẩm đang được giới thiệu trên Shopee với tên Sausando 400mg L-Carnitine, quảng cáo có tác dụng bổ sung năng lượng, hỗ trợ đốt mỡ và định hình vóc dáng. Thông tin bán hàng ghi số giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 5218/2023/ĐKSP, ngày 16/6/2023.

Qua tra cứu dữ liệu cấp phép, Cục An toàn thực phẩm xác định không cấp giấy tiếp nhận mang số hiệu trên cho sản phẩm Sausando Slimming capsule. Sản phẩm vẫn được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, tiềm ẩn nguy cơ khiến người tiêu dùng hiểu nhầm về tình trạng pháp lý của mặt hàng.

Trong văn bản yêu cầu Shopee chấn chỉnh hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát các sản phẩm đang được giao dịch trên nền tảng, chỉ kinh doanh mặt hàng đã đáp ứng yêu cầu công bố theo quy định.

Bộ Y tế phát hiện viên uống giảm cân Sausando Slimming capsule bán trên Shopee sử dụng số giấy công bố không có trong dữ liệu cấp phép. (Ảnh: Cục An toàn thực phẩm cung cấp)

Cơ quan này cũng yêu cầu Shopee ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan đến Sausando Slimming capsule, đồng thời thực hiện nghiêm các văn bản chấn chỉnh hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng đã được ban hành trước đó.

Theo quy định hiện hành, thực phẩm chức năng được chia thành bốn nhóm gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Tùy từng nhóm, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký bản công bố hoặc tự công bố sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Trong đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Riêng thực phẩm bổ sung thuộc diện tự công bố và phải thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm lưu ý, các sản phẩm thuộc diện phải đăng ký nội dung quảng cáo chỉ được quảng cáo sau khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, đồng thời nội dung quảng cáo phải đúng với phạm vi đã được phê duyệt.

Shopee phải báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế trước ngày 26/10.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng có công văn gửi Bộ Công thương đề nghị cơ quan liên quan tiếp tục thông báo đến Shopee và các gian hàng kinh doanh trên nền tảng, yêu cầu ngừng bán sản phẩm, gỡ bỏ thông tin vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan này đồng thời yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên các sàn thương mại điện tử, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.