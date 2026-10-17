Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết cơ quan này vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương ngừng kinh doanh và gỡ bỏ thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm Sausando Slimming capsule (viên uống giảm cân Sausando) do phát hiện vi phạm quy định về công bố sản phẩm thực phẩm chức năng.

Qua công tác hậu kiểm việc chấp hành các quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố, sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm viên uống giảm cân Sausando đang được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ bỏ sản phẩm viên uống giảm cân Sausando.

Đây là loại viên uống được quảng cáo có xuất xứ từ Nhật Bản, quy cách đóng gói 10 viên, với các công dụng như giảm cân, giảm mỡ, bổ sung năng lượng, hỗ trợ đốt mỡ và định hình vóc dáng.

Đáng chú ý, sản phẩm đang giao dịch trên sàn Shopee kèm thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/06/2023.

Tuy nhiên, qua đối soát trên hệ thống dữ liệu cấp phép, Cục An toàn thực phẩm khẳng định cơ quan này chưa từng cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP cho mặt hàng nói trên.

Theo văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Sausando Slimming capsule được xác định thuộc Công ty TNHH Thương mại Junda. Doanh nghiệp có địa chỉ tại số 469 đường 51, Tổ 12, Khu phố 2, phường Bình Dương, Tp.HCM; địa chỉ trước đây thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nhằm bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo việc kinh doanh tuân thủ pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương rà soát, dừng ngay giao dịch và gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan đến sản phẩm vi phạm.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm cũng gửi văn bản đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp thông báo, yêu cầu các gian hàng trên Shopee ngừng bán, gỡ thông tin vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.