Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ bỏ sản phẩm giảm cân Sausando Slimming capsule

Ngày 16/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Công ty TNHH Shopee về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử.

Qua công tác hậu kiểm việc đăng ký bản công bố, tự công bố, sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng, cơ quan này phát hiện sản phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo, kinh doanh trên Shopee khi chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Sản phẩm thực phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee. Ảnh: Cục ATTP

Đáng chú ý, thông tin quảng cáo sản phẩm trên sàn thương mại điện tử sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/6/2023.

Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu cấp phép, Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố mang số hiệu, ngày cấp nêu trên cho sản phẩm Sausando Slimming capsule.

Yêu cầu ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm

Trước sự việc trên, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ các thông tin liên quan đến sản phẩm Sausando Slimming capsule trên nền tảng.

Đồng thời, Shopee phải khẩn trương rà soát hoạt động kinh doanh, giao dịch điện tử đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng, bảo đảm chỉ kinh doanh những sản phẩm đáp ứng đầy đủ điều kiện công bố theo quy định pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Shopee nghiêm túc thực hiện các văn bản đã ban hành trước đó liên quan đến việc quản lý, kiểm soát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị thông báo đến Shopee và các gian hàng kinh doanh trên nền tảng về việc ngừng kinh doanh sản phẩm nêu trên.

Đồng thời, cơ quan chức năng đề nghị gỡ bỏ những thông tin liên quan đến sản phẩm vi phạm và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Siết chặt quản lý thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử

Theo Cục An toàn thực phẩm, hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng phải tuân thủ Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan.

Hiện, thực phẩm chức năng được chia thành 4 nhóm, gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

Trong đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường.

Riêng nhóm thực phẩm bổ sung phải thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm và nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bên cạnh đó, Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định một số nhóm thực phẩm phải đăng ký nội dung quảng cáo trước khi thực hiện quảng cáo và chỉ được quảng cáo đúng nội dung, phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Việc yêu cầu gỡ bỏ Sausando Slimming capsule nhằm ngăn chặn hoạt động kinh doanh sản phẩm chưa đáp ứng điều kiện công bố, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các nền tảng thương mại điện tử trong việc kiểm soát thông tin sản phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.