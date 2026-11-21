Ảnh chụp màn hình phóng sự của VTV24.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản khẩn đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các vi phạm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của ông Phí Văn Chung ở xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội, sau khi có thông tin phản ánh cơ sở này tiếp tục hoạt động không phép dù đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, ngày 20/11, trên nền tảng mạng xã hội của Trung tâm Tin tức VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam) đăng tải phóng sự phản ánh về hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phép này.

Nội dung phóng sự phản ánh cơ sở mỗi ngày tiếp đón hàng trăm người bệnh. Chủ cơ sở thực hiện tiêm thuốc mà không qua thăm khám, tùy tiện thay đổi mũi tiêm và cấp phát thuốc không có nhãn mác, được bảo quản trong điều kiện ẩm mốc. Những hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe, tính mạng của người dân.

Trước thông tin trên, để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh đột xuất đối với cơ sở của ông Phí Văn Chung tại xã Dương Hòa; làm rõ điều kiện hoạt động của cơ sở, giấy phép hành nghề của cá nhân thực hiện khám bệnh, chữa bệnh; nguồn gốc, xuất xứ và điều kiện bảo quản các loại thuốc, vật tư y tế đang được sử dụng, cấp phát tại cơ sở.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có; kiên quyết đình chỉ ngay hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trái phép; thu giữ, xử lý số thuốc không nhãn mác, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm chất lượng theo quy định.

Đáng chú ý, Cục đề nghị Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa rà soát hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trước đây đối với ông Phí Văn Chung.

Trên cơ sở làm rõ tính chất tái phạm, quy mô hoạt động và hậu quả nếu có, các cơ quan chức năng xem xét chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật hình sự nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm.

Cùng với đó, Sở Y tế cần có biện pháp giám sát, hậu kiểm chặt chẽ, không để cơ sở tái diễn hoạt động trái phép.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế thành phố Hà Nội tăng cường thanh tra, kiểm tra và truyền thông trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh không phép; cảnh báo người dân lựa chọn khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định.

Sở Y tế thành phố Hà Nội khẩn trương tổ chức thực hiện, thông tin kết quả xử lý đến các cơ quan báo chí theo thẩm quyền và gửi báo cáo về Bộ Y tế (qua Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) trước ngày 27/11/2026 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ./.