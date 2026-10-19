Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra sản phẩm thực phẩm Sausando Slimming capsule

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm giả mạo

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP. HCM khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo sản phẩm Sausando Slimming capsule của Công ty TNHH Thương mại Junda, sau khi phát hiện sản phẩm được rao bán trên các nền tảng trực tuyến với thông tin về giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố không đúng dữ liệu quản lý.

Qua công tác hậu kiểm việc chấp hành các quy định về công bố, sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Sản phẩm được giới thiệu đã có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố số 5218/2023/ĐKSP, cấp ngày 16/6/2023.

Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm cho biết qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/06/2023 cho sản phẩm Sausando Slimming capsule của Công ty TNHH Thương mại Junda, địa chỉ: 469 Đường 51, Tổ 12, Khu phố 2, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam (nay là: 469 Đường 51, Tổ 12, Khu phố 2, Phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam), cụ thể:

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị Quyết 21/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP. HCM khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm Sausando Slimming capsule của Công ty TNHH Thương mại Junda;

Đồng thời tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm để xử lý theo quy định. Kết quả xử lý đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP. HCM gửi về Cục An toàn thực phẩm để tổng hợp trước ngày 26/10/2026.