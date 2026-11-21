Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản khẩn gửi Sở Y tế thành phố Hà Nội, yêu cầu kiểm tra, xác minh và xử lý thông tin phản ánh về cơ sở khám, chữa bệnh không phép của ông Phí Văn Chung tại xã Dương Hòa.

Trước đó, ngày 20/11, Trung tâm Tin tức VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam) đăng tải phóng sự phản ánh cơ sở khám, chữa bệnh của ông Phí Văn Chung vẫn tiếp tục hoạt động dù đã từng bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính.

Theo nội dung phản ánh, cơ sở này mỗi ngày tiếp đón hàng trăm người bệnh. Chủ cơ sở thực hiện tiêm thuốc mà không qua thăm khám, tùy tiện thay đổi mũi tiêm và cấp phát thuốc không có nhãn mác. Đáng chú ý, các loại thuốc được bảo quản trong điều kiện ẩm mốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe, tính mạng người dân.

Trước thông tin trên, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế Hà Nội tổ chức kiểm tra, xác minh đột xuất cơ sở của ông Phí Văn Chung; làm rõ điều kiện hoạt động, giấy phép hành nghề của người thực hiện khám, chữa bệnh, nguồn gốc xuất xứ và điều kiện bảo quản các loại thuốc, vật tư y tế đang sử dụng, cấp phát tại cơ sở.

Sở Y tế Hà Nội phải thông tin kết quả xử lý đến các cơ quan báo chí theo thẩm quyền và gửi báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 27/11/2026.

Cục yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có), kiên quyết đình chỉ ngay hoạt động khám, chữa bệnh trái phép; thu giữ, xử lý thuốc không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không bảo đảm chất lượng theo quy định.

Đặc biệt, Sở Y tế Hà Nội được yêu cầu phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa rà soát hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trước đây đối với ông Phí Văn Chung, làm rõ tính chất tái phạm, quy mô hoạt động và hậu quả nếu có.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, cơ quan chức năng phải chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật hình sự. Đồng thời, tăng cường giám sát sau kiểm tra, không để cơ sở tái diễn hoạt động khám, chữa bệnh trái phép.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng yêu cầu Sở Y tế Hà Nội tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở hành nghề trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động khám, chữa bệnh không phép; đẩy mạnh cảnh báo để người dân lựa chọn các cơ sở y tế đã được cấp giấy phép hoạt động.