Bộ Y tế yêu cầu dừng bán sản phẩm hỗ trợ 'đốt mỡ' chưa được cấp phép

Ngày 16/10, ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa ký công văn gửi Công ty TNHH Shopee về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử.

Theo đó, đơn vị này cho biết, qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, phát hiện sản phẩm thực phẩm "Sausando Slimming capsule" thuộc nhóm thực phẩm chức năng đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee) mà chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Sản phẩm chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Sản phẩm nêu trên đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee), với thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/6/2023 cho sản phẩm "Sausando Slimming capsule", qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm không cấp loại giấy tờ nêu trên.

Theo Cục An toàn thực phẩm, việc quản lý thực phẩm chức năng thực hiện theo các quy định pháp luật. Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đến Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do UBND cấp tỉnh chỉ định.

Đối với thực phẩm bổ sung: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tự công bố và nộp hồ sơ tự công bố đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do UBND cấp tỉnh chỉ định.

Theo đó, 3 nhóm sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm mới được phép lưu thông trên thị trường; Nhóm sản phẩm Thực phẩm bổ sung phải công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm và nộp bản tự công bố sản phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định mới được phép lưu thông trên thị trường.

Để đảm bảo sức khỏe và quyền lợi của người sử dụng cũng như việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ theo quy định của pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee, khẩn trương rà soát lại việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng, chỉ kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định... Đồng thời, ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm "Sausando Slimming capsule" nêu trên.

Để tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử, cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm gửi công văn đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương tiếp tục thông báo cho sàn thương mại điện tử, các gian hàng kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử (Shopee) yêu cầu ngừng kinh doanh sản phẩm nêu trên, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.