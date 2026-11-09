Bộ Y tế yêu cầu đo hiệu quả chuyển giao kỹ thuật bằng kết quả điều trị thực tế

Chuyển giao kỹ thuật phải xuất phát từ nhu cầu thực tế

Đầu tháng 11 vừa qua, tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác Bộ Y tế do TS.BS Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra, đánh giá hoạt động chỉ đạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816 và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh năm 2026.

Toàn cảnh buổi làm việc của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) và ba bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: PV

Tham dự có lãnh đạo ba bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại TP Hồ Chí Minh, gồm PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất; BS.CKII Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và TS.BS.CKII Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra trực tiếp tại các bệnh viện, đoàn công tác đánh giá hoạt động đã triển khai, đồng thời phân tích khó khăn, hạn chế trong công tác đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.

Phát biểu tại cuộc họp, TS.BS Hà Anh Đức ghi nhận nỗ lực của các bệnh viện trong thực hiện Đề án 1816, nhất là khi số lượng người bệnh đến khám, điều trị tại tuyến trung ương ngày càng tăng.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Hà Anh Đức phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV

Theo Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, việc lựa chọn kỹ thuật chuyển giao phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người bệnh, mô hình bệnh tật, số liệu chuyển viện và khả năng tiếp nhận của từng địa phương, thay vì chỉ dựa vào những kỹ thuật mà bệnh viện tuyến trên có thể cung cấp.

Trong đó, cần ưu tiên các kỹ thuật cấp cứu, hồi sức và điều trị những bệnh lý có nhu cầu lớn, giúp người bệnh được xử trí kịp thời tại địa phương, hạn chế chuyển tuyến không cần thiết.

Nhiều kỹ thuật chuyên sâu được chuyển giao thành công

Thực tế triển khai Đề án 1816 trong năm 2026 tại ba bệnh viện được kiểm tra cho thấy hoạt động hỗ trợ chuyên môn đang từng bước phát huy hiệu quả, từ đào tạo, hướng dẫn thực hành đến nghiệm thu và đưa kỹ thuật vào điều trị.

BS.CKII Phạm Thanh Việt – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: PV

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhiều chương trình chuyển giao ghi nhận kết quả cụ thể trong các lĩnh vực điều trị bệnh lý tuyến vú, phẫu thuật thay khớp háng và xạ trị ung thư.

Ngày 23-10-2026, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh nghiệm thu chương trình chuyển giao kỹ thuật điều trị bệnh lý tuyến vú và các khối u bằng vi sóng, sóng cao tần (RFA), Laser và Echopulse từ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chương trình có sự tham gia trực tiếp của PGS.TS.BS Huỳnh Quang Khánh, Trưởng khoa Tuyến vú, cùng các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau quá trình đào tạo, hướng dẫn thực hành, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh hoàn thành nội dung chuyển giao, tiến tới triển khai các kỹ thuật trong điều trị thường quy.

Tiếp đó, ngày 27-10-2026, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu nghiệm thu kỹ thuật phẫu thuật thay khớp háng bán phần thuộc Đề án 1816 với sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đáng chú ý, đội ngũ bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện độc lập thành công 2 ca phẫu thuật thay khớp háng bán phần sau quá trình được chuyên gia tuyến trên đào tạo, hướng dẫn. Kết quả cho thấy hiệu quả chuyển giao không chỉ dừng ở tiếp nhận kiến thức mà còn giúp bác sĩ địa phương từng bước làm chủ kỹ thuật chuyên sâu.

Trong lĩnh vực ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy còn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Gia Lai chuyển giao kỹ thuật xạ trị bằng máy gia tốc. Các chuyên gia trực tiếp hướng dẫn đội ngũ y, bác sĩ địa phương thực hiện quy trình điều trị, kết hợp đào tạo với thực hành trên người bệnh, góp phần nâng cao năng lực điều trị ung thư tại chỗ.

PGS.TS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: PV

Tại Bệnh viện Thống Nhất, hoạt động chuyển giao kỹ thuật năm 2026 tập trung vào những lĩnh vực thiết thực đối với công tác cấp cứu và hồi sức.

Ngày 25-3-2026, bệnh viện phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh triển khai đào tạo, chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật mở khí quản.

BS.CKII Trương Hoàng Việt, Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Thống Nhất trực tiếp hướng dẫn các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế về chỉ định, chống chỉ định, quy trình thực hiện, chăm sóc sau phẫu thuật và xử trí biến chứng.

Đây là kỹ thuật quan trọng trong cấp cứu, hồi sức người bệnh nặng, đặc biệt đối với những trường hợp cần hỗ trợ thở máy kéo dài.

Theo Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, trước chương trình chuyển giao, đơn vị đã có nền tảng chuyên môn nhưng chưa đủ điều kiện thực hiện độc lập kỹ thuật này. Việc tiếp nhận đào tạo nhằm chuẩn hóa nhân lực, hoàn thiện quy trình và nâng cao năng lực xử trí tại chỗ.

TS.BSCKII Lê Trung Chánh – Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP Hồ Chí Minh trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: PV

Đối với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP Hồ Chí Minh, công tác chỉ đạo tuyến được triển khai theo đặc thù chuyên khoa đầu ngành, tập trung vào đào tạo, khám chữa bệnh từ xa và chuyển giao các kỹ thuật răng hàm mặt.

Trung tâm Điều trị toàn diện khe hở môi - vòm miệng của bệnh viện đã tham gia đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816 tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi và Bệnh viện Đa khoa Yersin Khánh Hòa.

Hoạt động này góp phần nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý răng hàm mặt tại địa phương, đặc biệt với những kỹ thuật cần sự phối hợp giữa nhiều chuyên ngành. Bệnh viện cũng định hướng phát triển mạng lưới chuyên môn về điều trị khe hở môi - vòm miệng tại các tỉnh, thành phía Nam.

Lấy chất lượng điều trị và khả năng làm chủ kỹ thuật làm thước đo

Một trong những yêu cầu quan trọng được Bộ Y tế nhấn mạnh tại cuộc kiểm tra là đổi mới phương thức đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1816 theo hướng thực chất.

Thay vì chỉ thống kê số lớp đào tạo, lượt cán bộ tham gia hay số kỹ thuật đã chuyển giao, các bệnh viện cần đánh giá khả năng thực hiện độc lập, duy trì kỹ thuật trong hoạt động thường quy và hiệu quả điều trị sau chuyển giao.

Các chỉ số được quan tâm gồm: tỷ lệ chuyển viện giảm, số kỹ thuật được thực hiện thành thạo và tỷ lệ cấp cứu thành công tại chỗ.

Điển hình như việc bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thực hiện độc lập 2 ca thay khớp háng hay Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh nghiệm thu kỹ thuật điều trị bệnh lý tuyến vú. Đây là những dẫn chứng cho thấy khả năng tiếp nhận và từng bước ứng dụng kỹ thuật của tuyến dưới thông qua Đề án 1816.

Tuy nhiên, để đánh giá toàn diện, các bệnh viện cần tiếp tục theo dõi số ca điều trị, mức độ an toàn, chất lượng chuyên môn và khả năng duy trì kỹ thuật lâu dài.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng nền tảng số trong quản lý, giám sát hoạt động chuyển giao; phát triển hội chẩn trực tuyến, đào tạo từ xa kết hợp hướng dẫn thực hành trực tiếp.

Đồng thời, bệnh viện tiếp nhận cần chủ động chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế và điều kiện tài chính để bảo đảm kỹ thuật được triển khai ổn định sau khi kết thúc chương trình đào tạo.

Tại buổi làm việc, TS.BS Hà Anh Đức nhấn mạnh yêu cầu đặt lợi ích người bệnh lên hàng đầu, coi đây là mục tiêu xuyên suốt trong hoạt động chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật.

Theo đó, các bệnh viện cần chủ động khảo sát nhu cầu, xác định danh mục kỹ thuật ưu tiên và xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp. Đặc biệt, cán bộ y tế được đào tạo cần có điều kiện gắn bó lâu dài với đơn vị để phát huy hiệu quả chuyển giao, tránh lãng phí nguồn lực.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng sẽ tham mưu Bộ Y tế hoàn thiện việc phân định địa bàn hỗ trợ chuyên môn theo địa giới hành chính mới, tạo thuận lợi cho các bệnh viện phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn công tác Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: PV

Trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, việc đưa kỹ thuật chuyên sâu về địa phương giúp người bệnh giảm chi phí, thời gian đi lại, đồng thời giảm tải cho tuyến trung ương. Hiệu quả chuyển giao cần được đánh giá bằng kết quả điều trị, khả năng thực hiện an toàn và duy trì kỹ thuật thường xuyên. Đây cũng là định hướng để tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Đề án 1816, phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh, thu hẹp khoảng cách về năng lực khám chữa bệnh giữa các cơ sở y tế, hướng tới mục tiêu người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.