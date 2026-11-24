Công văn của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế).

Cục Quản lý Dược vừa ban hành Công văn số 4668/QLD-MP ngày 18/11/2026, về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm, liên quan đến các sản phẩm do Công ty TNHH sản xuất thương mại Xuất nhập khẩu Quang Tiến, địa chỉ tại xã Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh sản xuất; Công ty TNHH Giang's Care, địa chỉ tại phường Phú Lâm, TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Bốn lô mỹ phẩm bị thu hồi gồm Herbal Gel For Women, số tiếp nhận Phiếu công bố 005343/23/CBMP-HCM, chai 150g, số lô 01, sản xuất ngày 31/7/2025, hạn dùng ngày 31/7/2028; Herbal Gel For Men, số tiếp nhận 005344/23/CBMP-HCM, chai 150g, số lô 01, sản xuất ngày 3/1/2026, hạn dùng ngày 3/1/2029.

Hai sản phẩm còn lại là Herbal Allure, số tiếp nhận 005271/23/CBMP-HCM và Herbal Charme, số tiếp nhận 005272/23/CBMP-HCM. Cả hai đều có quy cách chai 100ml, số lô 01, sản xuất ngày 1/3/2024, hạn dùng ngày 1/3/2027.

Theo Cục Quản lý Dược, nhãn Herbal Gel For Women và Herbal Gel For Men ghi thiếu nhiều thành phần so với hồ sơ công bố, đồng thời ghi thừa thành phần “Methol”. Đối với Herbal Allure và Herbal Charme, nhãn sản phẩm ghi thiếu thành phần “O-Cymen-5-Ol”, nhưng ghi thừa “Iso Propyl Methylphenol”.

Việc thu hồi được thực hiện trên cơ sở Công văn số 16291/SYT-NVD ngày 30/10/2026 và Quyết định xử phạt số 4522/QĐ-XPHC ngày 25/9/2026 của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh liên quan hành vi sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 4 lô mỹ phẩm và trả lại cơ sở cung ứng.

Hai doanh nghiệp phải thông báo thu hồi, tiếp nhận sản phẩm trả lại, tổ chức tiêu hủy toàn bộ các lô vi phạm; đồng thời rà soát những lô khác đã sản xuất, chủ động thu hồi nếu phát hiện vi phạm tương tự.

Kết quả thu hồi, tiêu hủy và rà soát phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế TP Hồ Chí Minh trước ngày 16/12/2026. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh được đề nghị giám sát việc thực hiện, thu hồi 4 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm liên quan và báo cáo kết quả giám sát trước ngày 31/12/2026.