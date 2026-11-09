Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ 29 người nghi ngộ độc thực phẩm ở Tây Ninh

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 29 người phải nhập viện sau bữa ăn trưa tại một doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Minh họa

Ngày 7/11, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin trên địa bàn xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh ghi nhận 29 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bữa trưa tại Công ty TNHH Yura Corporation Tây Ninh - Khu Công nghiệp Long Hậu 3 (GĐ1).

Các trường hợp này đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước vụ việc trên, ngày 8/11, Cục An toàn thực phẩm có Công văn số 2368/ATTP-NETT gửi Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, đề nghị khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp điều tra, xử lý, chủ động phòng ngừa và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân.

Tập trung điều trị, theo dõi người liên quan

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh phối hợp với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè tập trung nguồn lực khám, chữa bệnh cho các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại bệnh viện, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Cùng với đó, các đơn vị phải tăng cường theo dõi, giám sát những người liên quan, kịp thời phát hiện trường hợp xuất hiện tình trạng nghi ngộ độc thực phẩm tương tự để đưa đi điều trị.

Truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu tìm nguyên nhân

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu và thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc.

Thực phẩm và bệnh phẩm phải được lấy mẫu để xét nghiệm, tìm nguyên nhân. Nếu phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, các đơn vị liên quan phải điều tra, xử lý nghiêm và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm đồng thời yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và cơ sở cung cấp suất ăn tập thể bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong các khâu sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản và phục vụ ăn uống.

Các cơ sở phải thực hiện nghiêm việc lưu mẫu, kiểm thực ba bước, kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm.

Sớm công khai kết quả điều tra

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh được đề nghị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời, triển khai Công văn số 2236/BYT-ATTP ngày 1/4/2026 của Bộ Y tế về tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Tây Ninh theo dõi, cập nhật và báo cáo diễn biến vụ việc, chủ động truyền thông thông tin vụ ngộ độc thực phẩm, sớm công khai kết quả điều tra.

Kết quả vụ việc cũng phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định./.