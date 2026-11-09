Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ 29 người nghi ngộ độc thực phẩm ở Tây Ninh

Theo đó, ngày 7/11, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin về 29 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bữa trưa tại Công ty TNHH Yura Corporation Tây Ninh, thuộc Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1). Các bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè, xã Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Để kịp thời xử lý vụ việc, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh phối hợp với Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, tăng cường theo dõi, giám sát những người liên quan, phát hiện trường hợp có triệu chứng nghi ngộ độc tương tự để kịp thời đưa đi điều trị.

Cục cũng yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguồn cung cấp nguyên liệu và thực phẩm nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân.

Các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) phải được điều tra, xử lý nghiêm; kết quả cần được công khai để cảnh báo kịp thời cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn tập thể tuân thủ các điều kiện an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản và phục vụ. Các cơ sở phải thực hiện nghiêm việc lưu mẫu thức ăn, kiểm thực ba bước và kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và Công văn số 2236/BYT-ATTP ngày 1/4/2026 của Bộ Y tế về tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học.

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh được yêu cầu thường xuyên theo dõi, cập nhật, báo cáo diễn biến vụ việc, chủ động truyền thông và sớm công khai kết quả điều tra, đồng thời báo cáo vụ ngộ độc thực phẩm về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.