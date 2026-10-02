Bộ Y tế yêu cầu địa phương tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Ngày 2/10, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhân Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Chỉ đạo Sở Y tế và các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Hội Người cao tuổi, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại địa phương.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với chủ đề Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026; đẩy mạnh truyền thông về quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi, lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật, quản lý bệnh không lây nhiễm và duy trì lối sống lành mạnh.

Quan tâm người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn, khuyết tật, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn khó tiếp cận dịch vụ y tế.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người cao tuổi, chỉ đạo ngành y tế địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người cao tuổi theo chủ trương tại Nghị quyết số 72-NQ/TW, lộ trình triển khai của cấp có thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành; chú trọng triển khai trong năm 2026 đối với các nhóm đối tượng ưu tiên.

Tăng cường năng lực y tế cơ sở, phát huy vai trò của trạm y tế cấp xã trong tổ chức khám, đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi; phối hợp, huy động nhân lực chuyên môn từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên để hỗ trợ các địa bàn còn khó khăn về nhân lực và trang thiết bị.

Theo đó, nội dung khám cần phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe và các yếu tố nguy cơ, tập trung vào phát hiện sớm, quản lý các bệnh không lây nhiễm, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, bệnh cơ xương khớp, suy giảm nhận thức, rối loạn tâm thần, suy giảm thị lực, thính lực và các vấn đề sức khỏe thường gặp khác. Thực hiện tư vấn, hướng dẫn điều trị, phục hồi chức năng, chăm sóc tại nhà và chuyển tuyến kịp thời khi phát hiện bất thường.

Bảo đảm việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí được triển khai đúng đối tượng, phạm vi, nội dung chuyên môn và nguồn kinh phí theo quy định; không để người cao tuổi thuộc nhóm ưu tiên bị bỏ sót do khó khăn về kinh tế, đi lại hoặc khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.

Bộ Y tế cũng yêu cầu đẩy mạnh triển khai Chương trình "Mắt sáng cho người cao tuổi", chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Hội Người cao tuổi, các bệnh viện chuyên khoa mắt, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các tổ chức liên quan tổ chức triển khai các hoạt động thuộc Chương trình "Mắt sáng cho người cao tuổi" phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và đúng quy định.