Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ điện tử cho người cao tuổi

Bộ Y tế vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo ngành y tế và các đơn vị liên quan tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên gắn với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo Bộ Y tế, trong năm 2026, các địa phương cần xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người cao tuổi theo chủ trương tại Nghị quyết 72-NQ/TW và lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhóm được ưu tiên là người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, khuyết tật, sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn còn khó tiếp cận dịch vụ y tế.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương phát huy vai trò của trạm y tế cấp xã trong khám, đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ và các bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Với những nơi thiếu nhân lực, trang thiết bị, có thể huy động nhân viên chuyên môn từ các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên hỗ trợ.

Nội dung khám cần được điều chỉnh theo tuổi, tình trạng sức khỏe và yếu tố nguy cơ của từng người, tập trung phát hiện sớm và quản lý các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư, bệnh cơ xương khớp, cùng các vấn đề về suy giảm nhận thức, rối loạn tâm thần, thị lực và thính lực.

Người cao tuổi sau khi được phát hiện bất thường cần được tư vấn, hướng dẫn điều trị, phục hồi chức năng, chăm sóc tại nhà hoặc chuyển tuyến kịp thời.

Bộ Y tế lưu ý việc khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí phải đúng đối tượng, phạm vi, nội dung chuyên môn và nguồn kinh phí theo quy định, không để người cao tuổi thuộc nhóm ưu tiên bị bỏ sót vì khó khăn kinh tế, đi lại hoặc hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.

Bộ Y tế đồng thời đề nghị các địa phương đẩy mạnh chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, phối hợp với Hội Người cao tuổi, bệnh viện chuyên khoa mắt và các cơ sở khám chữa bệnh để khám, tư vấn, sàng lọc và phát hiện sớm các bệnh về mắt.

Các bệnh cần chú ý gồm đục thủy tinh thể, glocom, bệnh võng mạc đái tháo đường, thoái hóa hoàng điểm tuổi già và những nguyên nhân gây suy giảm thị lực có thể phòng ngừa hoặc điều trị.

Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm hỗ trợ tiếp cận dịch vụ khám chuyên khoa, điều trị, phẫu thuật đục thủy tinh thể và phục hồi chức năng thị giác khi có chỉ định.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương củng cố việc lập, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, theo dõi và quản lý sức khỏe người cao tuổi; tăng kết nối thông tin giữa trạm y tế và các cơ sở khám chữa bệnh để bảo đảm chăm sóc, điều trị liên tục.

Cùng với quản lý bệnh mạn tính tại cộng đồng, ngành y tế cần hướng dẫn người cao tuổi sử dụng thuốc an toàn, dinh dưỡng hợp lý, vận động phù hợp, phòng ngừa té ngã và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Đối với người cao tuổi cô đơn, mắc bệnh nặng hoặc hạn chế khả năng đi lại, địa phương được đề nghị tổ chức khám, tư vấn hoặc hỗ trợ chăm sóc tại nơi cư trú theo quy định.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường đào tạo, cập nhật kiến thức lão khoa cho nhân viên y tế, đồng thời nâng cao kỹ năng giao tiếp, tư vấn và chăm sóc lấy người cao tuổi làm trung tâm.

Các địa phương được đề nghị chủ động bố trí ngân sách, lồng ghép các chương trình liên quan và huy động nguồn lực hợp pháp để triển khai, trong đó ưu tiên địa bàn khó khăn và nhóm người cao tuổi dễ bị tổn thương. Các hoạt động được lồng ghép trong Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 và duy trì thường xuyên trong thời gian tiếp theo.