Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý và bảo mật thông tin người nhiễm HIV, đồng thời phối hợp xử lý các trường hợp đưa tin sai sự thật, tiết lộ danh tính người bệnh trên mạng xã hội.

Theo Cục Phòng bệnh, thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện các thông tin, bài viết lan truyền về trường hợp lây nhiễm HIV liên quan đến cá nhân, tổ chức và chùm ca lây nhiễm tại một số địa phương.

Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh việc bảo mật thông tin người nhiễm HIV.

Đáng chú ý, một số nội dung có biểu hiện suy diễn, thổi phồng số lượng người lây nhiễm, thậm chí tiết lộ thông tin cá nhân, hình ảnh nghi liên quan đến người nhiễm HIV. Tình trạng này gây tâm lý hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống HIV/AIDS và xâm phạm nghiêm trọng quyền bảo mật thông tin của người bệnh.

Trước thực trạng trên, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) và các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS thực hiện nghiêm quy định về thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính, tiếp cận thông tin người nhiễm HIV và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các đơn vị phải rà soát toàn bộ quy trình tiếp cận, khai thác, lưu trữ hồ sơ bệnh án và hệ thống phần mềm quản lý thông tin HIV/AIDS, gồm HIV-INFO và HMED.

Đặc biệt, Cục Phòng bệnh nhấn mạnh nghiêm cấm cán bộ, nhân viên y tế tự ý sao chép, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin, danh tính, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm HIV dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được người bệnh đồng ý hoặc không thuộc trường hợp được phép theo quy định pháp luật. Việc cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, tố tụng phải tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục quy định.

Bên cạnh việc chấn chỉnh công tác bảo mật, Cục Phòng bệnh yêu cầu Sở Y tế chủ động phối hợp với Công an và cơ quan quản lý thông tin, truyền thông tại địa phương rà soát, xác minh các nguồn tin sai sự thật, có nội dung kích động, kỳ thị hoặc làm lộ thông tin cá nhân người nhiễm HIV trên không gian mạng.

Các địa phương cần kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa tin bịa đặt, xuyên tạc về tình hình dịch HIV/AIDS, gây hoang mang dư luận hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người nhiễm HIV.

Cục cũng yêu cầu các địa phương chủ động cung cấp thông tin chính thống, khách quan, khoa học cho báo chí về tình hình dịch tễ HIV/AIDS, tránh để thông tin chưa được kiểm chứng dẫn dắt dư luận.

Công tác truyền thông giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV cần được tăng cường, trong đó chú trọng phổ biến kiến thức về dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) và điều trị ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện (K=K).

Qua đó, giúp người dân hiểu đúng về HIV, không hoang mang và khuyến khích người có hành vi nguy cơ cao chủ động xét nghiệm, tiếp cận điều trị sớm.

Cục Phòng bệnh đề nghị các địa phương, đặc biệt là những nơi xuất hiện nhiều thông tin trái chiều trên mạng xã hội, khẩn trương triển khai các nội dung trên và gửi báo cáo nhanh về tình hình thực tế, kết quả phối hợp xử lý về Cục trước ngày 18/11.