Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý, bảo mật thông tin người nhiễm HIV

Tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV. Ảnh: THÙY CHI

Ngày 15-11, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết vừa có văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý và bảo mật thông tin người nhiễm HIV.

Theo Cục Phòng bệnh, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin suy diễn, thổi phồng số người lây nhiễm HIV tại một số địa phương, thậm chí tiết lộ thông tin cá nhân, hình ảnh nghi liên quan đến người nhiễm HIV. Tình trạng này gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống HIV/AIDS và xâm phạm quyền bảo mật thông tin của người bệnh.

Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các địa phương chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế rà soát quy trình tiếp cận, khai thác, lưu trữ hồ sơ bệnh án. Đồng thời, rà soát hệ thống phần mềm quản lý thông tin HIV/AIDS (HIV-INFO, HMED) và thực hiện nghiêm quy định về bảo mật thông tin.

Nghiêm cấm cán bộ, nhân viên y tế tự ý sao chép, cung cấp, tiết lộ thông tin, danh tính, địa chỉ, hình ảnh người nhiễm HIV dưới mọi hình thức khi chưa được người bệnh đồng ý hoặc không thuộc trường hợp được phép theo quy định của pháp luật.

Nhân viên y tế tư vấn cho người nhiễm HIV tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, điều trị. Ảnh: THUỲ CHI

Các địa phương cần phối hợp với công an và cơ quan quản lý thông tin, truyền thông rà soát, xác minh thông tin trên mạng xã hội. Đồng thời, xử lý tổ chức, cá nhân đưa tin sai sự thật, xuyên tạc về tình hình HIV/AIDS hoặc làm lộ thông tin cá nhân người nhiễm HIV.

Ngành y tế cần chủ động cung cấp thông tin chính thống về tình hình HIV/AIDS, đồng thời tăng cường truyền thông giảm kỳ thị đối với người nhiễm HIV. Cùng với đó, phổ biến các biện pháp dự phòng lây nhiễm như PrEP, PEP và thông điệp K=K (không phát hiện = không lây truyền), khuyến khích người có nguy cơ chủ động xét nghiệm, điều trị sớm.

Cục Phòng bệnh cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các nội dung trên, gửi báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 18-11.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền tin đồn một cá nhân ở tỉnh Đắk Lắk làm lây nhiễm HIV cho người khác. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND xã Ea Ning khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Công an xã đã mời 2 người liên quan đến việc chia sẻ, bình luận về tin đồn đến làm việc để xem xét, xử lý theo quy định.