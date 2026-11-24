Ngày 24/11, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung mọi nguồn lực, cấp cứu và điều trị kịp thời cho các nạn nhân trong vụ nổ nghi do khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa đề nghị Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện huy động nhân lực, thuốc, máu, trang thiết bị và tập trung chuyên môn để cứu chữa người bị nạn.

Đối với những trường hợp bệnh nặng, vượt quá khả năng chuyên môn, các bệnh viện cần chủ động phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để hội chẩn hoặc khẩn trương chuyển người bệnh đến cơ sở phù hợp.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị ngành y tế phối hợp với các cơ quan liên quan xác định danh tính những nạn nhân chưa rõ nhân thân; đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe, ổn định tâm lý cho người bị nạn và thân nhân.

Hà Nội huy động tối đa nguồn lực cứu chữa nạn nhân vụ nổ khí gas, sập nhà. Ảnh: Lệ Hà

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 13h ngày 24/11, vụ nổ đã khiến 16 người thương vong, trong đó 6 người tử vong và 10 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tiếp nhận 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 4 trường hợp.

Trong số 10 người bị thương, có các trường hợp đa chấn thương, chấn động não, gãy xương đùi, vết thương vùng đầu, mặt và tổn thương phần mềm. Nạn nhân cao tuổi nhất sinh năm 1944, người trẻ nhất sinh năm 2007.

Cùng ngày, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng ký văn bản khẩn yêu cầu các bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Đa khoa Xanh Pôn, Hữu nghị Việt Đức và Đại học Y Hà Nội tập trung cấp cứu, điều trị các nạn nhân.

Vụ nổ khí gas sập nhà ở Hà Nội: Số người tử vong tăng lên 6, 10 người đang cấp cứu

Hà Nội huy động tối đa nguồn lực cứu chữa nạn nhân vụ nổ khí gas, sập nhà

Các bệnh viện được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thuốc, máu, chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư y tế và trang thiết bị phục vụ cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật. Những bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao phải được bố trí trực tiếp tham gia điều trị nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong và di chứng.

Đối với các ca nặng, nguy kịch hoặc đa chấn thương, bệnh viện phải tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện; chủ động đề nghị tuyến trên hoặc bệnh viện chuyên khoa đầu ngành hỗ trợ khi cần thiết.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: Phương Anh

Ngành y tế Hà Nội đồng thời yêu cầu các cơ sở duy trì thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị phương án chuyển tuyến an toàn, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục và bảo đảm các chế độ, chính sách cho người bệnh.

Theo Công an TP Hà Nội, nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định nghi do nổ khí gas. Vụ nổ làm sập đổ một phần công trình nhà một tầng phía sau nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra vụ nổ là một hộ kinh doanh ăn uống. Công trình bị sập đổ, có người mắc kẹt bên trong. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp chó nghiệp vụ để tiếp cận các khu vực, tìm kiếm người bị nạn.

Song song với công tác cứu hộ, lực lượng chức năng tổ chức rà soát khu vực xung quanh, bảo đảm an ninh, trật tự.

Danh sách thương vong tính đến 13h ngày 24/11:

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, 6 người tử vong gồm: Vũ Thị Linh P. (sinh năm 1986), Đỗ Xuân H. (sinh năm 1987), Trần Thị K. (sinh năm 1970), Nguyễn Xuân V. (sinh năm 1964), Bùi Văn S. (sinh năm 1984) và một nạn nhân chưa rõ danh tính (sinh năm 1971).

10 người bị thương đang được điều trị gồm: Lý Ngọc A. (sinh năm 2007), Trần Mỹ H. (sinh năm 2002), Trần Thị Thu H. (sinh năm 1978), Dương Thúy V. (sinh năm 1948), Nguyễn Diễm M. (sinh năm 1992), Đỗ Nguyên V. (sinh năm 1998), Đỗ Ngọc Q. (sinh năm 1983), Trịnh Thị T. (sinh năm 1944), Bùi Văn G. (sinh năm 1959) và Cung Thị Kiều A. (sinh năm 2004).