Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện phân tích sự cố, ngăn sai sót tái diễn

Bộ Y tế vừa phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và an toàn người bệnh giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những định hướng đáng chú ý là chuyển từ quản lý chất lượng chủ yếu dựa trên quy trình sang quản lý dựa trên dữ liệu và bằng chứng, lấy kết quả điều trị và sự an toàn của người bệnh làm thước đo.

Theo chương trình, đến năm 2035, chất lượng khám, chữa bệnh phải được nâng cao toàn diện thông qua chuẩn hóa thực hành chuyên môn, đo lường và công khai kết quả điều trị. Việc đánh giá không chỉ dừng ở hiệu quả chuyên môn mà còn bao gồm trải nghiệm của người bệnh, nhân viên y tế và chất lượng cuộc sống.

Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm hoạt động chăm sóc liên tục, công bằng, hiệu quả, lấy người bệnh làm trung tâm, góp phần xây dựng hệ thống y tế Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Chương trình xác định 6 nhóm mục tiêu trọng tâm, gồm hoàn thiện thể chế và hệ thống quản lý chất lượng; chuẩn hóa chuyên môn, cải tiến kết quả điều trị; bảo đảm an toàn người bệnh và quản lý rủi ro; phát huy vai trò của người bệnh, thân nhân và nhân viên y tế; nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu; phát triển hoạt động đánh giá, chứng nhận chất lượng và hội nhập quốc tế.

Điểm đáng chú ý của chương trình là yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh không chỉ phát hiện sai sót mà còn phải báo cáo, phân tích nguyên nhân và kiểm chứng hiệu quả của biện pháp khắc phục. Hệ thống báo cáo, học tập từ sự cố và cảnh báo quốc gia sẽ được vận hành nhằm giúp ngành y tế nhận diện nguy cơ, phòng ngừa sự cố tái diễn.

Bộ Y tế có trách nhiệm hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn và cơ chế điều phối; phân định rõ yêu cầu bắt buộc, yêu cầu nâng cao cũng như trách nhiệm của từng cấp. Bộ đồng thời ban hành, cập nhật hướng dẫn chuyên môn, danh mục ưu tiên và công cụ kiểm định lâm sàng; hướng dẫn các cơ sở thực hiện gói an toàn, bảo mật thông tin và bảo vệ người báo cáo sự cố.

Một nội dung khác là tăng cường sự tham gia của người bệnh và thân nhân trong quá trình chăm sóc, cải tiến chất lượng. Bộ Y tế sẽ hướng dẫn việc hỗ trợ người bệnh sau sự cố, bảo vệ nhân viên y tế, đồng thời chuẩn hóa công cụ khảo sát trải nghiệm của cả người bệnh và nhân viên y tế.

Trong quản lý chất lượng, Bộ hướng tới chuẩn hóa các chỉ số, liên thông dữ liệu, xác minh và công khai chất lượng. Các rủi ro liên quan đến công nghệ và trí tuệ nhân tạo cũng được đưa vào phạm vi quản lý, với yêu cầu bảo mật thông tin và kiểm soát an toàn.

Chương trình được triển khai theo chu trình gồm đánh giá hiện trạng, xác lập số liệu nền, lựa chọn ưu tiên, lập kế hoạch, thí điểm, đo lường, chuẩn hóa và nhân rộng những giải pháp hiệu quả. Các cơ sở phải xây dựng kế hoạch hằng năm theo lộ trình 2026-2035, căn cứ kết quả thực hiện của năm trước.

Mỗi kế hoạch cần xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ, kinh phí, trách nhiệm, chỉ số đánh giá, nguồn dữ liệu và phương thức xác minh. Việc triển khai phải gắn với nguồn lực thực tế, có sự phối hợp giữa các đơn vị, tránh trùng lặp hoạt động. Ảnh: Việt Đức

Đáng chú ý, yêu cầu thực hiện được điều chỉnh theo loại hình, phạm vi chuyên môn và năng lực của từng cơ sở. Bệnh viện phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu tương ứng, trong khi phòng khám và cơ sở quy mô nhỏ tập trung trước hết vào những nội dung thiết yếu như nhận diện người bệnh, an toàn thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn, cấp cứu, chuyển cơ sở khám, chữa bệnh, hồ sơ, thông tin và báo cáo sự cố.

Các yêu cầu nâng cao chỉ được áp dụng khi cơ sở đã đáp ứng ổn định những tiêu chí tối thiểu về chất lượng và an toàn. Cách tiếp cận này nhằm tránh áp dụng một bộ tiêu chuẩn cứng nhắc cho mọi cơ sở, đồng thời bảo đảm dù quy mô lớn hay nhỏ, người bệnh đều được bảo vệ bởi những yêu cầu an toàn cơ bản.