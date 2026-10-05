Bộ Y tế xử phạt Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Giang

Theo quyết định của Cục Quản lý Dược, Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Giang có địa chỉ trụ sở chính: Số 10, đường Phan Đăng Lưu, khu phố 34, phường Long Bình, Thành phố Đồng Nai (cách ghi cũ: Số 10, đường Phan Đăng Lưu, khu phố 7, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

Địa điểm kinh doanh: Số 10, đường Phan Đăng Lưu, khu phố 34, phường Long Bình, Thành phố Đồng Nai (cách ghi cũ: Số 10, đường Phan Đăng Lưu, khu phố 7, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam).

Cục Quản lý Dược cho biết, chi nhanh đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là bán nguyên liệu làm thuốc cho cơ sở chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Cụ thể: Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Giang đã thực hiện xuất bán nguyên liệu XYLISORB 300 cho Công ty TNHH ADC và Công ty TNHH Dược phẩm Cát Linh. Công ty TNHH ADC và Công ty TNHH dượcphẩm Cát Linh chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Hành vi trên vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 58 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày28/9/2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày28/12/2021); điểm b khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021; khoản 4Điều 1 của Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ và khoản1 Điều 116 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ.