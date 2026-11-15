Bộ Y tế vào cuộc, yêu cầu rà soát vụ lộ thông tin người nhiễm HIV trên mạng xã hội

Ngày 15/11, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) có văn bản hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường bảo mật thông tin người nhiễm HIV, đồng thời phối hợp xử lý tình trạng lan truyền thông tin sai sự thật về dịch HIV/AIDS trên mạng xã hội.

Theo Cục Phòng bệnh, thời gian gần đây, một số tài khoản và trang mạng xã hội đăng tải thông tin về các trường hợp, chùm ca lây nhiễm HIV tại nhiều địa phương. Đáng chú ý, một số nội dung có dấu hiệu suy diễn, thổi phồng số người nhiễm bệnh, thậm chí công khai hình ảnh và thông tin cá nhân của những người bị nghi ngờ liên quan.

Việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn có nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nhiễm HIV, gây khó khăn cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Trước tình trạng này, Cục Phòng bệnh yêu cầu Sở Y tế các địa phương chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) và các cơ sở y tế có dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin người bệnh.

Các địa phương phải rà soát quy trình tiếp cận, khai thác, lưu trữ hồ sơ bệnh án và hệ thống phần mềm quản lý thông tin HIV/AIDS, trong đó có HIV-INFO và HMED. Việc quản lý, cung cấp thông tin phải tuân thủ Luật Phòng, chống HIV/AIDS, các quy định của Bộ Y tế về thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cục Phòng bệnh nhấn mạnh, cán bộ, nhân viên y tế không được tự ý sao chép, cung cấp hoặc tiết lộ danh tính, địa chỉ, hình ảnh và thông tin có thể nhận diện người nhiễm HIV khi chưa được người bệnh đồng ý, trừ các trường hợp pháp luật cho phép. Việc cung cấp hồ sơ phục vụ điều tra, tố tụng cũng phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát việc lộ thông tin người nhiễm HIV trên mạng xã hội.

Đối với các thông tin sai sự thật trên không gian mạng, Sở Y tế được yêu cầu chủ động phối hợp với Công an và cơ quan quản lý thông tin, truyền thông tại địa phương để rà soát, xác minh, kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi bịa đặt, xuyên tạc tình hình dịch HIV/AIDS, kích động kỳ thị hoặc làm lộ thông tin cá nhân người nhiễm HIV.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động cung cấp thông tin chính thống, khách quan, khoa học cho cơ quan báo chí về tình hình dịch HIV/AIDS trên địa bàn; tăng cường truyền thông nhằm giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.

Cục Phòng bệnh cũng lưu ý đẩy mạnh phổ biến kiến thức về các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV như điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) và điều trị ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện (K=K). Qua đó, giúp người dân hiểu đúng về HIV, không hoang mang và chủ động tiếp cận các dịch vụ xét nghiệm, dự phòng, điều trị khi cần thiết.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố, đặc biệt tại những địa phương xuất hiện nhiều thông tin trái chiều trên mạng xã hội, được yêu cầu khẩn trương triển khai các nội dung trên và gửi báo cáo nhanh về Cục Phòng bệnh trước ngày 18/11.