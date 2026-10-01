Bộ Y tế trình Quốc hội 4 dự án luật, nhiều chính sách mới
Giảm thủ tục hành chính, quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi, mở rộng nguồn hiến tạng và siết quản lý thuốc lá thế hệ mới là những chính sách đáng chú ý trong 4 dự án luật Bộ Y tế dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, trong tháng 10 này. Thông tin này được Bộ Y tế đưa ra tại buổi họp báo cung cấp thông tin cho báo chí diễn ra sáng nay (1/10).
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bo-y-te-trinh-quoc-hoi-4-du-an-luat-nhieu-chinh-sach-moi-420265.htm