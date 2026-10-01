Bộ Y tế trình Quốc hội 4 dự án luật, nhiều chính sách mới

Cho phép thương nhân phân phối được mua bán xăng dầu với nhau là một trong những nội dung đáng chú ý của Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu. Với doanh nghiệp, quy định này không chỉ mở thêm một kênh giao dịch mà còn được nhìn nhận như một phương án hỗ trợ nguồn cung, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi và những địa bàn mà cửa hàng bán lẻ có sản lượng tiêu thụ thấp.