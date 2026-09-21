Bộ Y tế trình Chính phủ xem xét điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng

Bộ Y tế nhận được Công văn số 498/UBDNGS16 ngày 12/6 của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trong đó cử tri tỉnh Thanh Hoá kiến nghị: Bộ Y tế xem xét nâng mức tiền trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội để đảm bảo hơn nhu cầu cuộc sống của các đối tượng yếu thế (Mức trợ cấp hiện nay đang hưởng: Đối tượng khuyết tật nặng: trẻ em và người trên 60 tuổi: 1.300.000, đối tượng khác từ 16 đến 60 tuổi: 1.000.000 đề nghị tăng thêm đối với các đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng: Trẻ em và người trên 60 tuổi: tăng lên 1.500.000; đối tượng khuyết tật khác từ 16 đến 60 tuổi đề nghị tăng lên 1.300.000đ).

Đồng thời, đề nghị hỗ trợ chi phí chăm sóc hoặc trợ cấp cho người trực tiếp nuôi dưỡng người yếu thế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại gia đình.

Việc điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội phải được xem xét trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng và yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội trong từng thời kỳ. Ảnh minh họa

Trả lời về việc nâng mức trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, Bộ Y tế cho biết từ năm 2007 đến nay, Chính phủ đã 05 lần điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có người cao tuổi và người khuyết tật.

Nghị định số 67/2007/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội là 120.000 đồng/tháng; Nghị định số 13/2010/NĐ-CP nâng lên 180.000 đồng/tháng; Nghị định số 136/2013/NĐ-CP nâng lên 270.000 đồng/tháng; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP nâng lên 360.000 đồng/tháng; Nghị định số 76/2024/NĐ-CP nâng lên 500.000 đồng/tháng. Tùy theo từng nhóm đối tượng, mức trợ cấp được xác định bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng.

Bộ Y tế đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 176/2025/NĐ-CP, trong đó đề xuất xem xét điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng, tăng 8%.

Việc điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội phải được xem xét trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng và yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội trong từng thời kỳ.

Về hỗ trợ người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người yếu thế tại gia đình, Bộ Y tế nêu rõ, theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2024/NĐ-CP), hộ gia đình, cá nhân trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, hoặc người yếu thế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... được hưởng hệ số trợ cấp kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với các hệ số tương ứng từ 1,0 đến 2,5 tùy thuộc vào từng nhóm đối tượng và điều kiện cụ thể).