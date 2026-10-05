Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Khuê, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Hội đồng y khoa Quốc gia; đại diện các tổ chức quốc tế; đại diện Sở Y tế các tỉnh, thành phố; đại diện các trường đại học; đại diện các bệnh viện Trung ương và Hà Nội; cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, đại diện các bộ môn, khoa, phòng và các bệnh viện trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Thu Hương - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội. Thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành cho đến thời điểm bà Phan Thị Thu Hương đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng công bố và trao các quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường, bao gồm: PGS.TS.BS Kim Bảo Giang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn; PGS.TS.BS Lê Đình Tùng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn; PGS.TS.BS Hồ Thị Kim Thanh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn; TS. Phạm Xuân Thắng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách kinh tế. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao các quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho PGS.TS Phan Thị Thu Hương, PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh, TS Phạm Xuân Thắng, PGS.TS Kim Bảo Giang và PGS.TS Lê Đình Tùng. Ảnh: HL

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chúc mừng các thầy cô được nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.

Thứ trưởng nhấn mạnh việc thực hiện sắp xếp bộ máy theo đúng tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, qua đó kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà trường theo thẩm quyền của Bộ Y tế, đồng thời yêu cầu rà soát lại quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng và thực hiện quy hoạch cán bộ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị nhà trường tận dụng các cơ hội từ việc tiếp nhận các bệnh viện thực hành để hoàn thiện mô hình trường - viện, tập trung triển khai hiệu quả Đề án phát triển trường thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia thuộc nhóm hàng đầu châu Á, nâng tầm khu vực.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HL

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng chỉ đạo nhà trường bám sát các định hướng lớn về đào tạo nguồn nhân lực y tế cơ sở, đào tạo theo địa chỉ/cử tuyển cho vùng sâu vùng xa, phát triển các chuyên ngành bác sĩ gia đình, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh cấp cứu ngoại viện và điều trị giảm nhẹ.

Mặt khác, nhà trường cần chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin và mô hình mô phỏng, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở có sự tham gia của sinh viên nội trú, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ công khai, minh bạch, tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương, đồng thời tuân thủ đạo đức công vụ và tuyệt đối phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thay mặt các thầy, cô được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Lê Đình Tùng bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế, Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể viên chức, người lao động, học viên và sinh viên nhà trường; đồng thời trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại diện các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, cơ sở đào tạo.

PGS.TS Lê Đình Tùng khẳng định: "Chúng tôi nhận thức rằng không một cá nhân nào có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu thiếu đi một tập thể đoàn kết, đồng lòng. Trong nhiệm kỳ mới, tập thể Ban Giám hiệu sẽ đoàn kết thống nhất cùng đồng chí Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Đảng ủy và toàn thể nhà trường tạo thành một khối vững chắc để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi cá nhân sẽ cố gắng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị, chân thành, biết lắng nghe, chia sẻ, tôn trọng các ý kiến khác nhau và luôn đặt lợi ích chung, uy tín cùng sự phát triển của Trường Đại học Y Hà Nội lên trên hết".

Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu và trưởng các đơn vị, bộ môn, khoa, phòng thuộc Trường Đại học Y Hà Nội chúc mừng các Phó Hiệu trưởng.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội bày tỏ niềm vui mừng và xúc động khi Ban Giám hiệu được kiện toàn đầy đủ với 6 thầy cô trong bộ máy lãnh đạo.

Thay mặt cán bộ, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên nhà trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội gửi lời trân trọng cảm ơn đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, đặc biệt cảm ơn đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã trực tiếp đến trao quyết định cho các thầy cô.

Hiệu trưởng chia sẻ, sự kiện này có ý nghĩa quan trọng đối với nhà trường, giúp kiện toàn bộ máy lãnh đạo để vững bước triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. GS.TS Nguyễn Hữu Tú cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các trường đại học, các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là các thầy cô là giám đốc các bệnh viện thực hành cùng các đơn vị đào tạo đã luôn quan tâm, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà trường trong suốt thời gian qua.

Nhấn mạnh về những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đặt ra hai yêu cầu cụ thể đối với các Phó Hiệu trưởng.

Thứ nhất, trên cương vị quản lý, các thầy cô bên cạnh chuyên môn sâu cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. "Tôi mong muốn các thầy cô dành sự ưu tiên cao nhất, tập trung thời gian nhiều nhất cho công việc điều hành trên cương vị Phó Hiệu trưởng để giải quyết khối lượng công việc rất lớn của nhà trường", Hiệu trưởng nhấn mạnh.

Thứ hai, chỉ rõ khối lượng công việc của nhà trường trong giai đoạn tới rất lớn, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, Hiệu trưởng yêu cầu mỗi Phó Hiệu trưởng cần trực tiếp bám sát công việc, phân định rõ trách nhiệm cá nhân, gắn chặt hiệu quả thực tế với sự phát triển chung của Trường Đại học Y Hà Nội.

Hiện tại, Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội gồm Hiệu trưởng GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú và 5 Phó Hiệu trưởng: PGS.TS.BS Phan Thị Thu Hương, PGS.TS.BS Kim Bảo Giang, PGS.TS.BS Lê Đình Tùng, PGS.TS.BS Hồ Thị Kim Thanh và TS. Phạm Xuân Thắng.