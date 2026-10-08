Bộ Y tế trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số': Những câu chuyện chạm tới trái tim từ nấc thang cơ sở

Hướng tới Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10), sự kiện không chỉ tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc mà còn thắp sáng những câu chuyện "bám bản" gõ cửa từng nhà của cán bộ y tế vùng biên, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về bình đẳng giới vì một tương lai phát triển bền vững.

Khi không gian số kết nối triệu trái tim

Sáng 8/10/2026, không khí tại Lễ tổng kết và trao giải diễn ra ấm áp và trang trọng với sự tham dự và chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu chỉ đạo tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng 8/10. Ảnh: Thư Trịnh

Trải qua 30 ngày phát động sôi nổi dưới hình thức trực tuyến, cuộc thi đã chứng minh sức hút mạnh mẽ khi ghi nhận con số kỷ lục: 94.752 người tham gia, 2.600 bài tự luận được chia sẻ trên mạng xã hội, 15,8 triệu lượt xem và 839.000 lượt tương tác. Sự hưởng ứng rộng khắp từ đội ngũ cán bộ dân số, y tế cơ sở đến đông đảo học sinh, sinh viên và nhân dân cả nước đã cho thấy một bước chuyển mình lớn trong công tác truyền thông.

Ảnh: Thư Trịnh

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta tuy đã bước đầu được kiềm chế nhưng vẫn còn ở mức nguy cơ cao. Hệ lụy của việc "thừa nam, thiếu nữ" không chỉ là câu chuyện của mỗi gia đình mà còn đe dọa trực tiếp đến cấu trúc xã hội và an ninh trật tự trong tương lai. Việc đưa nội dung này lên nền tảng số là bước đi sáng tạo, giúp các thông điệp bình đẳng giới cất cánh, vượt qua ranh giới địa lý để chạm đến từng nếp nhà, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên trao giải cho các tập thể có nhiều bài dự thi. Ảnh: Thư Trịnh

Những "người gieo mầm" bình đẳng từ vùng biên ải đến mái ấm gia đình

Khoảnh khắc xướng tên các tác giả đoạt giải cũng là lúc những câu chuyện giàu giá trị nhân văn được lan tỏa, lấy đi không ít nước mắt và nhận về những tràng pháo tay thán phục từ hội trường:

Giải Nhất cá nhân: Được trao cho chị La Thị Huệ (Trạm Y tế xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh). Tác phẩm của chị không phải là những lý thuyết khô khan mà được chắt lọc từ chính những giọt mồ hôi trên hành trình "đi gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng" nơi vùng cao biên giới.

Cục trưởng Cục Dân số Lê Thanh Dũng trao giải Nhất cá nhân cho bà La Thị Huệ - Trạm Y tế xã Hoành Mô, TP Quảng Ninh. Ảnh: Thư Trịnh

Ở nơi định kiến "trọng nam khinh nữ" còn cắm rễ sâu trong tiềm thức bà con, người cán bộ y tế ấy đã kiên trì dùng sự chân thành để thức tỉnh, giúp cộng đồng nhận ra giá trị thiêng liêng của những mầm sống trẻ em gái.

Giải Bài viết truyền cảm hứng: Vinh danh chị Cao Nữ Huyền (viên chức dân số xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị). Bằng câu chuyện tự sự chân thật về chính hành trình vượt qua định kiến giới trong mái ấm gia đình mình, bài viết của chị đã chạm sâu vào trái tim người đọc, chứng minh rằng sự thay đổi lớn lao luôn bắt đầu từ những bước chuyển biến nhỏ nhất ngay dưới mỗi mái nhà.

Đại diện Ban Giám khảo trao giải "Bài viết truyền cảm hứng" cho tác giả Cao Nữ Huyền. Ảnh: Thư Trịnh

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao các giải Nhì, Ba, giải Tập thể và các giải chuyên đề sáng giá như Giải Truyền thông số sáng tạo, Giải Thông điệp ấn tượng nhất, Giải Ý tưởng sáng tạo cho những góc nhìn trẻ trung, bứt phá đến từ các bạn học sinh, sinh viên và lực lượng cán bộ cơ sở.

Đại diện Lãnh đạo Cục Dân số và BGK trao giải cho các tập thể và cá nhân đoạt giải cao. Ảnh: Thư Trịnh

Ảnh: Thư Trịnh

Ảnh: Thư Trịnh

Ảnh: Thư Trịnh

Khát vọng về một tương lai "Không lựa chọn giới tính thai nhi"

Nghẹn ngào phát biểu khi nhận giải thưởng cao nhất, đại diện cho các tác giả, chị La Thị Huệ chia sẻ: "Giải thưởng hôm nay là niềm tự hào vô giá, nhưng trên hết là ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh để những người làm công tác dân số tuyến đầu như chúng tôi kiên trì bám bản, kiên định trên hành trình đưa tư duy bình đẳng đến với đồng bào".

Chị La Thị Huệ xúc động chia sẻ tại Lễ trao giải. Ảnh: Thư Trịnh

Lễ trao giải đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn tiếp tục đọng lại qua thông điệp hành động đầy sức nặng: "Không lựa chọn giới tính thai nhi - Hãy để trẻ em gái phát triển bình đẳng".

Các đại biểu tham dự lễ trao giải. Ảnh: Thư Trịnh

Sự thành công rực rỡ của cuộc thi trên nền tảng số là minh chứng sống động nhất cho thấy: Khi truyền thông mang hơi thở đổi mới và được cất lên từ những trái tim tâm huyết ở cơ sở, những thông điệp nhân văn sẽ có sức lay chuyển kỳ diệu, xóa bỏ rào cản định kiến để cùng xây dựng một xã hội Việt Nam bình đẳng, văn minh và tràn đầy tình thương.